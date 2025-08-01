北市公車司機起步急煞停惹民怨 議員曝每天至少1件投訴

北市公車平均每日至少1件急煞停投訴，議員詹為元近期接獲不少陳情，司機猛踩油門起步，結果人還沒站好就摔倒，他要求市府不該再漠視，應從司機人力、工時、班表合理化做起，才是真正保障市民安全的治本作法。公運處說，已為駕駛加薪、抽查工時等。

詹為元發現，近3年投訴公車司機起步急煞停的件數高達1313件，年均437件，等於每天有1至2件乘客反映；近5年乘客摔傷通報件數年均200件，2021年205件、2022年182件、2023年240件、2024年200件、2025年至5月累積95件。

他質疑，反映件數多卻無法改善，北市府稱是路況問題，但他認為結構性問題，長年司機人力不足、排班緊湊。

詹為元說，又以262、307、705、706、707等長途路線更是常見，一趟車程4個半小時起跳，時程遇到塞車被壓縮，司機只能開快「追回來」，就怕被投訴或被罰，惡性循環最終受害還是乘客；市府雖有評鑑機制加重扣分、司機工時稽查等機制，僅是流於表面。

他也指出，北市今年成立「公車學院」，教育訓練駕駛與幹部，至今4場次共533人參與，包含新進駕駛訓練193人、高齡風險駕駛訓練189人、實車體驗訓練94人等。但參與名單是業者自行安排，無強制力且沒追蹤改善成效，只是「有做而已」，並無解決基層司機壓力過大、排班不合理的結構性問題。

公運處業務稽查科長梁筠翎回應，透過大數據資料檢討，提升公車路線營運效率。另外，公車新運價今年1月20日起實施，駕駛長配合加薪8000元，期盼可減少現有駕駛長的流失、吸引更多年輕人投入；公運處每月抽查駕駛長工時，確保每日駕車時間不超過10小時，若超時工作依規裁處。

梁筠翎表示，行車安全主要仰賴駕駛行為，公運處及公車業者將持續加強教育訓練，要求駕駛長落實各項SOP，避免急煞車或猛加速，也會落實「右轉指差確認、左轉再三確認，停讓行人優先通行」等流程。

至於北市公車公會「公車學院」預計辦理10場次以上培訓課程，培訓駕駛長與幹部。梁筠翎說，4月28日、7月31日實車體驗營，除了宣導各項SOP，更安排駕駛長擔任乘客，實際感受急煞車、猛起步及遭車門夾住等體驗，盼透過換位思考調整駕駛行為，提供更安全及舒適的服務。