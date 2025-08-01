快訊

收編被老鷹追的可憐流浪奶貓 夫妻「發現牠超會吃」才驚覺不對：牠不是貓

南橫一家五口墜谷…目擊者：李父3次冒雨求救 為救妻兒人車一起滾落

教學／LINE字體免費下載！「LINE Seed繁體中文版」字型可商用 中英混搭OK

聽新聞
0:00 / 0:00

美國當年專款贈與⋯逾60年北市「衛生大樓」歷史建築竟被毀

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市歷史建築「衛生大樓」僅中間建築列為歷史建築（藍色布幕處），兩側周邊建築計畫拆除，不料施工單位變更工序，導致上方薄殼建材掉落砸損到歷史建築本體。記者邱書昱／攝影
台北市歷史建築「衛生大樓」僅中間建築列為歷史建築（藍色布幕處），兩側周邊建築計畫拆除，不料施工單位變更工序，導致上方薄殼建材掉落砸損到歷史建築本體。記者邱書昱／攝影

台北市歷史建築「衛生大樓」日前被居民發現，兩側建築拆除作業時，竟砸損到文資本體，台北市議員陳宥丞今辦理會勘，要求廠商趕緊補救，並呼籲文化局依法開罰。文化局表示，案發當下立即派員會勘，裁罰認定會再召開會議，但依法可處30萬到200萬元罰款。

位在南港衛福部旁的「衛生大樓」被指定為北市歷史建築，大樓建於1965年，為美國國際開發總署駐華美援公署及行政院國際經濟合作發展委員會專款贈與，其建築平面呈不對稱H型，立面簡潔有條狀遮陽，屋頂設計成薄殼，不僅反應當時建築潮流，也代表台灣防疫歷程。

由於該建築連棟，但僅有中間建物列為歷史建築，左右兩側建物不具文資身份，因此所有權單位計畫將兩側建築拆除。不料，台北市議員陳宥丞指，在7月26日的罷免投票時，被當地居民發現中間歷建本體的女兒牆及花磚立面破損，當下和新光里長龔睿堉反映。

陳宥丞說，初步調查是施工單位未按照原先工序，導致拆除左右建築的薄殼掉落，他質疑，既然中間建築具有文資身份，那周遭建物施作時，應該要更仔細保護文資本體，避免受損。

因此，陳宥丞要求相關單位趕緊提出檢討及補救措施，市府也要對於監造或施做業者懲處。龔睿堉說，此次對於文資傷害已造成，施工廠商沒有細心和專業程度，應該要撤換。

文化局專門委員邱稚亘說，在7月26日接獲通報後，隔天27日派員到場了解破損狀況也確認現場停工，28日文資委員到場會勘，負責廠商說明，左右兩側建物由於施工的程序變更，卻沒有即時變更搭設中間歷史建築的保護措施，因而發生薄殼掉落，損及該歷史建築。

邱稚亘說明，由於兩側建築並非文資，因此施工廠商無需相關資格，不過因為緊鄰歷史建築，仍有提報文資審議且通過後才施作。但過程中施工單位沒有按照計畫施作，毀損的事實會依照文資法，可處30到200萬元罰款。

邱稚亘說，現階段會先要求廠商對歷史建築本體提供保護，避免災損擴大，至於罰則認定，會召開相關會議，要求委託及實際施作單位，以及監造廠商等到場說明後判斷，預計所有程序在四周內完成。

台北市議員陳宥丞今針對「衛生大樓」受損會勘。圖／台北市議員陳宥丞服務處提供
台北市議員陳宥丞今針對「衛生大樓」受損會勘。圖／台北市議員陳宥丞服務處提供

陳宥丞 歷史建築

延伸閱讀

屏東歷史建築華麗轉身 成全台首座長照體驗基地

新竹縣歷史建築竹北東平問禮堂修復上梁 盼再現風華

彰化芳苑洪家古厝爭取修復 歷史建物豪雨後更岌岌可危

台南3市定古蹟光環境優化 歷史建築披嶄新夜色

相關新聞

新北綠營計算新北淨資產1880億 要求侯友宜普發4萬6000元

美國對台關稅出爐20％，新北市議會民進黨團今舉行記者會指出，新北市長侯友宜認為普發現金可因應關稅挑戰，中央未確定普發現金...

美國當年專款贈與⋯逾60年北市「衛生大樓」歷史建築竟被毀

台北市歷史建築「衛生大樓」日前被居民發現，兩側建築拆除作業時，竟砸損到文資本體，台北市議員陳宥丞今辦理會勘，要求廠商趕緊...

北市公車司機起步急煞停惹民怨 議員曝每天至少1件投訴

北市公車平均每日至少1件急煞停投訴，議員詹為元近期接獲不少陳情，司機猛踩油門起步，結果人還沒站好就摔倒，他要求市府不該再...

汐止草濫溪滿江紅 新北環保局AI科技監測立功逮人

新北市環保局7月28日接獲AI水色辨識系統自動告警通知，發現汐止區草濫溪溪水水色異常呈現鮮艷紅色，立即派遣稽查人員趕赴現...

台北捷運聯名迪士尼、三麗鷗等IP 跨界合作力拚本業轉虧為盈

新北捷運公司前年度首度轉虧為盈，台北捷運雖然皆有盈餘，但本業仍虧損，由附屬事業及投資理財事業挹注。北捷表示，未來從多元數...

五泰輕軌綜合規畫報告 今三度送審

新北捷運五股泰山輕軌綜合規畫報告二度被中央退回修正，市長侯友宜昨指出，今將第三度送審，希望中央早速核定。其中交通部要求說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。