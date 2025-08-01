美國當年專款贈與⋯逾60年北市「衛生大樓」歷史建築竟被毀

台北市歷史建築「衛生大樓」日前被居民發現，兩側建築拆除作業時，竟砸損到文資本體，台北市議員陳宥丞今辦理會勘，要求廠商趕緊補救，並呼籲文化局依法開罰。文化局表示，案發當下立即派員會勘，裁罰認定會再召開會議，但依法可處30萬到200萬元罰款。

位在南港衛福部旁的「衛生大樓」被指定為北市歷史建築，大樓建於1965年，為美國國際開發總署駐華美援公署及行政院國際經濟合作發展委員會專款贈與，其建築平面呈不對稱H型，立面簡潔有條狀遮陽，屋頂設計成薄殼，不僅反應當時建築潮流，也代表台灣防疫歷程。

由於該建築連棟，但僅有中間建物列為歷史建築，左右兩側建物不具文資身份，因此所有權單位計畫將兩側建築拆除。不料，台北市議員陳宥丞指，在7月26日的罷免投票時，被當地居民發現中間歷建本體的女兒牆及花磚立面破損，當下和新光里長龔睿堉反映。

陳宥丞說，初步調查是施工單位未按照原先工序，導致拆除左右建築的薄殼掉落，他質疑，既然中間建築具有文資身份，那周遭建物施作時，應該要更仔細保護文資本體，避免受損。

因此，陳宥丞要求相關單位趕緊提出檢討及補救措施，市府也要對於監造或施做業者懲處。龔睿堉說，此次對於文資傷害已造成，施工廠商沒有細心和專業程度，應該要撤換。

文化局專門委員邱稚亘說，在7月26日接獲通報後，隔天27日派員到場了解破損狀況也確認現場停工，28日文資委員到場會勘，負責廠商說明，左右兩側建物由於施工的程序變更，卻沒有即時變更搭設中間歷史建築的保護措施，因而發生薄殼掉落，損及該歷史建築。

邱稚亘說明，由於兩側建築並非文資，因此施工廠商無需相關資格，不過因為緊鄰歷史建築，仍有提報文資審議且通過後才施作。但過程中施工單位沒有按照計畫施作，毀損的事實會依照文資法，可處30到200萬元罰款。