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議員批公車常急煞釀民怨　北市公運處要求落實SOP

中央社／ 台北1日電

議員近期常接獲民眾投訴公車急煞導致跌倒，認為此狀況常釀民怨，且市府未精進相關作為。台北市公運處今天表示，將與公車業者加強駕駛教育訓練且要求落實各項SOP。

國民黨台北市議員詹為元透過資料表示，民眾近期反映搭公車時，才上車未站穩，司機就猛踩油門，導致未站妥摔倒，認為非個案是常態，更是結構性問題。

他說，北市近5年公車乘客摔傷通報案每年有約200件，如2021年205件、2022年182件、2023年240件、去年200件，今年至5月已累積95件。

詹為元表示，檢視民眾對公車急煞、急停的投訴案數量，近3年1313件，平均每年約437件，等於每天有1到2件是乘客反映公車猛起步及急煞停狀況，已釀民怨。

他說，造成此狀況是公車司機人力長年不足進而排班緊湊，司機為趕時刻及爭取休息時間，還要在指定時間完成表定工作，只能猛踩油門、急煞車。每天發生1至2件，影響是多數乘客安全，要求市府檢討，別只會做表面制度，卻未解決實際問題。

台北市公共運輸處回應，為改善缺駕駛長狀況，會協助公車業者積極招募人力，並透過大數據檢討提升公車路線營運效率。

此外，公車新運價自1月20日起實施後，駕駛長也加薪新台幣8000元，期盼透過此政策減少現有駕駛流失，吸引更多年輕人加入。

公運處表示，會持續強化培訓駕駛長及改善休息環境，降低工作壓力。至於公車駕駛工時及班表合理化，除每月抽查，確保每天駕車不超過10小時，如超時就依規裁處。

公運處表示，行車安全仰賴駕駛行為，會與公車業者持續加強教育訓練，要求駕駛長落實各項標準作業程序（SOP），避免急煞車或猛加速，並規劃對駕駛長與幹部進行培訓課程。

北市 公車駕駛 教育訓練

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