汐止草濫溪滿江紅 新北環保局AI科技監測立功逮人

新北市環保局7月28日接獲AI水色辨識系統自動告警通知，發現汐止區草濫溪溪水水色異常呈現鮮艷紅色，立即派遣稽查人員趕赴現場，循線追查發現是業者將過期染髮劑倒入洗手槽後排入路旁側溝，導致廢水沿溝渠流入河川，依水汙法告發，最重可處300萬元罰鍰。

環保局指出，為提升稽查效率，環保局導入AI科技主動監控環境汙染，精準鎖定可疑對象並查緝，今年起已在易受汙染的河段設置水色辨識監視器，結合AI自動監控與河川汙染辨識技術，本次汙染事件的成功查獲，即是仰賴系統即時發現河川水色異常並發出警示，得及時掌握第一手證據。

環保局指出，當天接獲系統警訊後，稽查員30分鐘內抵達現場，發現草濫溪水面呈現明顯鮮紅色，且紅色廢水持續從出水閘門排出，隨即循水路往上游及鄰近地區追查可疑汙染源，汐止區清潔隊也同步派員偕同稽查，在鄰近工業區巷弄內側溝發現紅色廢水流出，開蓋確認廢水源於一處深鎖廠房門口。

當天現場無人應答，稽查一度受阻，但經連日調查，7月30日成功聯繫業者到場釐清案情，從事美髮用品業者坦承7月28日中午將過期紅色染髮劑倒入洗手槽，未採取汙染防治措施，導致染劑廢水直接排入溝渠並流入河川。

稽查員稽查時現場採集水樣進行初步檢測，經檢測pH值為8.61、水溫為29.2℃，以簡易快篩檢測水質，未發現重金屬及急毒性反應。

環保局指出，部分市售染髮劑等化妝品中可能含有化學成分，若是染料已經分解或變質，長期累積也可能造成水質惡化、底泥汙染，進而影響整個水域的生態平衡。若民眾手邊若有過期的染髮劑，應以吸水性報紙、布等材質吸收後，使用專用垃圾袋盛裝後交付循線垃圾車。