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新北綠營計算新北淨資產1880億 要求侯友宜普發4萬6000元

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議會民進黨團今天要求新北市府普發現金4萬6000元。記者葉德正／攝影
新北市議會民進黨團今天要求新北市府普發現金4萬6000元。記者葉德正／攝影

美國對台關稅出爐20％，新北市議會民進黨團今舉行記者會指出，新北市長侯友宜認為普發現金可因應關稅挑戰，中央未確定普發現金前，新北市累計至去年有淨資產1724億元，加上去年超收62億、未執行94億，累計達1880億元，可以普發400萬市民每人4萬6000元，免舉債，也免用到財劃法374億元，要求「侯友宜動起來」。

民進黨團書記長顏蔚慈表示，新北市整體淨資產扣掉負債後去年增加了1724億元，在加上去年超收62億、未執行歲出預算94億，依藍白的標準，只要有錢就應該普發現金，新北將有1880億元，普發4萬元現金絕對可行。

顏蔚慈說，今天美國對台暫時性關稅出爐，依照藍白邏輯，現在正是普發現金的好時候，呼籲侯友宜應順應自家立委的立場普發現金，除還稅於民，更能共享新北市的土地收益。

副召蘇錦雄表示，侯友宜強調「一萬元對很多艱苦人來說非常需要」，當自己主政的新北市稅收超收62億，卻對普發現金始終不願鬆口，根本雙標，民眾要的不是政治口號，而是實質照顧，呼籲市府應拿出誠意，兌現市長對「艱苦人」的承諾。

幹事長山田摩衣表示，侯友宜說過「中央普發現金是人民等很久的，不要扯東扯西，把中央與地方的事情混在一起，要發就快發一發。」這一次，要求侯市長實踐他的理念，還稅於民，給予民眾實質照顧，新北市不要說一套卻做不到，也呼籲國民黨團、民眾黨議員朋友，過去曾經公開贊同普發現金的勇敢站出來。

市議員張嘉玲說，侯市長曾提醒民進黨不要離人民越來越遠，這個主詞換成國民黨人民也是一樣的感覺，中央一萬塊還沒決定，但4萬6是可以確定，呼籲市長「苦民所苦，不要睡到中午」。

市議員張維倩也說，市長出身基層，家裡也是嘉義賣豬肉小販起家，可深刻感受到民眾生活需要錢的急迫性，新北市身為台灣最大城市，要走在前面，趕快發好、發滿讓民眾有感。

市議員黃淑君則說，這些超收稅收都是人民血汗錢，去年編列2100億預算，結果還剩94億元沒用完，說白了就是給錢卻不會花，新北市要中央發錢說要苦民所苦，難道變成侯友宜、國民黨就不苦民所苦？ 新北市民比較細漢？

市議員翁震州也說，中南部災情中央立法院、行政院都在協調重建條例，經費要投入災後重建，但新北有錢可以立刻完成，今年如果做不到，加上明年超徵稅金，渴望可以來到6萬元，他們也要看看臨時會哪些議員支持，哪些不支持。

市議員石一佑、周雅玲也說，新北有這麼多民眾從中南部來上來，普發4萬6000元，可以返鄉貼補家用，拜託侯市長動起來。

侯友宜稍早受訪回應，新北去年短絀48億，長年累月有887億收支短絀，和中央賸餘8000多億完全不一樣，加上中央扣一般補助款，主要補助款又調整比例，財劃法也沒有下來，怎麼還有餘裕去發現金？

發現金 侯友宜 國民黨

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