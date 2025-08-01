台北捷運聯名迪士尼、三麗鷗等IP 跨界合作力拚本業轉虧為盈

新北捷運公司前年度首度轉虧為盈，台北捷運雖然皆有盈餘，但本業仍虧損，由附屬事業及投資理財事業挹注。北捷表示，未來從多元數位廣告設施，以及聯名IP（Intellectual Property 智慧財產）合作，以及新增商業空間增加租金收入。

北捷表示，運輸本業雖然虧損，由附屬事業及投資理財事業挹注，2022年盈餘1.57億元、2023年盈餘0.98億元、2024年盈餘4.06億、2025年預估盈餘4.56億元。

北捷表示，會持續開源節流、多管齊下，強化車站數位廣告效益，針對商業價值高及國際觀光客流量大的重點車站，逐步建置多元數位廣告設施。

同時，也擴展捷運商品與IP聯名合作，北捷說，在捷運商品方面，除了持續推出獨具特色的捷運主題系列商品外，也積極與知名IP跨界合作，例如三麗鷗、迪士尼、反應過激的貓等。

北捷說，透過這些多元的聯名合作，希望開拓捷運商品的市場廣度，並藉此提升整體業績，並規畫新增商業空間增加租金收入。

北捷說，另外，針對商業空間密集具開發價值的場站，配合現有店舖契約期限，重新規畫設計商業空間場域與招商合作條件，推動Metro Corner商場拓點與品牌升級。