萬華福星社宅添亮點 打造新創辦公室 租金3萬起

北市產發局攜手新創公司Impact Hub打造「福星社宅創新基地 ESG Co:lab」，昨天開幕，讓北市新創辦公室又新增一處，空間可容納約50到60人進駐，租金落在3萬元到8萬元，供新創團隊進駐。

ESG Co:lab坐落在萬華區的福星社宅1到2樓，並由Impact Hub Taipei營運策展，其共同創辦人陳昱築表示，從2015年成立至今邁向10年，已累積120個團隊進駐、300多件產品順利育成努力，現在持續推動NPO永續，期許嶄新的基地，能夠促成企業、公部門與社會創新行動者的深度對話。

另一位共同創辦人張士庭也說，由於辦公空間屬於開放型，因此不同團隊們可以互相激盪出不同的火花，同時辦公空間也會以日租的方式，讓有需要的數位遊牧工作者能夠作業空間。目前採取一年一簽約方式，進駐企業會是以ESG永續相關產業為優先。

產發局長陳俊安說，市府也為了提升永續競爭力與品牌價值，提供免費ESG轉型輔導，透過潛能評量報告與專業顧問團隊，協助企業永續產品設計、消費者體驗優化及僱主品牌建設等多方轉型。

議員郭昭巖說，市府興建的福星社宅時曾受當地民眾抗議，她當初也建議引進相關的公共空間，打造出萬華的亮點，現在基地進駐後，建議青年局、教育局等局處一同推展。