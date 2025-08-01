北市編AI素養教材 教學生分辨界線勿觸法

AI科技興起，北市率先全國發布全學層「AI素養教材」，內容包含生成式AI真偽辨別等，提供教師運用。明德國中教師陳妤蓁分享案例，網紅小玉以AI換臉製作不雅影片而被判刑，藉此教導辨別AI潛在風險，「孩子比較知道界線。」

教育局6月公布資訊素養與倫理教材的最新單元「AI未來新世界」，針對高中職、國中、國小3個學層不同學習重點編撰，每個學層分為上下冊，上冊著重培養學生對AI基本認識，下冊則建立學生資訊倫理，包含生成式AI真偽辨別、資料偏誤與應用技巧、法律與社會議題等探討，供教師授課。

參與教材彙編工作的明德國中資訊教師陳妤蓁分享，在課堂以常見的深度偽造（deepfake）為題材，舉例學生有感的網紅小玉事件，小玉與同夥用深偽技術換臉製成猥褻影片後販賣，觸犯刑法、個資法等而被判刑。

陳妤蓁直言，學生使用生成式AI的動機是好玩，她透過案例教導學生「三不要、一要」，不要以AI捉弄人臉，未經本人同意是觸犯肖像權，再者不要亂上傳或轉傳猥褻影片，以免涉及傷害名譽權，第三是收錢更嚴重，恐從重處罰，最後是尊重別人肖像與隱私。

她說，學生上完課後，回饋相當熱烈，資訊能力確實提升，知道不能開玩笑，否則會觸法，「一再教學，孩子比較知道界線。」