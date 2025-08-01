北市85歲以上敬老金加倍 6萬人受惠

台北市長蔣萬安昨宣布，85歲至98歲長者的重陽敬老金今年起將從1500元加碼至3000元，市府估約6萬人受惠，預算增加約9千萬；蔣也說，今年也提供中低收入戶資格的65歲以上的長者，或55歲以上原住民長者，免費打兩劑帶狀皰疹的疫苗。

北市去年重陽節敬老禮金發放金額僅分為2類，65歲至98歲長者1500元及99歲以上長者1萬元，蔣萬安去年底就在市政會議拍板加碼85歲至98歲重陽敬老禮金。市府昨找來世壯運表現亮眼的88歲「噴射機阿嬤」林潘秀雲代言。

林潘秀雲分享，這筆經費將用在10月日本自由行，呼籲長輩，政府給的福利要用好用滿，不要浪費美意。

蔣萬安致詞時說，長輩過去北上打拚、成家立業、養育子女見證了北市成長，更有許多投入與貢獻，除了對長輩致上敬意外，更盡可能提升福利政策，盼長輩可以用這筆錢好好犒賞自己，或為孫子買書、點心，將這份愛傳遞給兒孫。

社會局說，除匯款發送外，此次也提供悠遊卡靠卡領取敬老金，更與悠遊卡公司合作舉辦加碼抽獎，最高可抽中8888元儲值金，且持敬老卡或愛心悠遊卡，即可享有全台15大通路專屬優惠，首次註冊悠遊付新用戶，還可領取500元重陽大禮包。