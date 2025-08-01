五泰輕軌綜合規畫報告 今三度送審

新北捷運五股泰山輕軌綜合規畫報告二度被中央退回修正，市長侯友宜昨指出，今將第三度送審，希望中央早速核定。其中交通部要求說明為何增加137億？新北捷運局說，營建物價持續攀升，參考近期已發包工程經費及營建市場行情，調整相關費用，盼一次到位。

五泰輕軌增加經費後達513.96億元，總長11.61公里，共設14座車站，經三重、蘆洲、五股及泰山，並預留銜接社子輕軌、泰板輕軌路廊，可行性研究2023年4月中央核定。

侯友宜昨視察說，市府去年第2次提報計畫，今年4月交通部函復，市府將在今天第三度送交中央綜合規畫報告，希望中央早速核定，讓市民盡早搭乘更便利的大眾運輸工具。

高雄捷運黃線2020年核定通過，原預算1442億元，高雄市府去年增加預算至2368億元，稱黃線因國際通膨與營建物價，機具與人力費用大幅上漲，原核定經費不足，提報交通部修正。

新北捷運局長李政安說，增加137億主因是營建物價持續攀升，參考近期已發包工程經費及營建市場行情調整，希望一次到位。中央認為與台64共線段及跨越五股交流道段要強化協調，將把輕軌橋梁改採用大跨距、高強度材質等特殊鋼橋。

立委林淑芬說，五泰輕軌部分路廊與台64共線，還要跨越五股高速公路，兩邊路段車流量在全國數一數二，相關工程應該避免衝擊現有交通。立委洪孟楷說，五泰輕軌與泰板輕軌行經地區人口數量極高，他們會在中央持續溝通、推動。