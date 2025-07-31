公館圓環說明會未解…民眾拍桌嗆：根本沒要改 只為替蔣萬安解套

北市公館圓環案今晚舉辦座談會，並由顧問公司針對安全事故率、改為正交路口及填平地下道後的公車專用道說明。不過，到場的民眾拍桌批評，內容仍是以拆圓環、填平地下道為主，批根本就是為了台北市長蔣萬安解套，「結論就是沒有要改。」交工處長張建華表示，將民眾意見帶回研議。

交通局委託的鼎漢國際工程顧問說明，根據今年統計，公館圓環連續七年都是肇事熱點第一名，若以差不多大的正交路口相比，事故數高出一到二倍。進一步分析事故，由於七岔路口加上圓環交織，同向擦撞事故最多，同時由於車流量高，若是擦撞等，都有可能造成後方追撞或輾壓狀況。

鼎漢國際工程顧問表示，若改為正交路口後，能夠減少63％的事故。另外，有關圓環的地下道，若要保留地下道則需要加蓋，需要兩側打樁，施工恐達2年，假設填平的話，施工期程則是到2到3個月，而填平後也會保留公車專用道，幾乎有60%公車無需停等。

說明會中，北市議員張志豪、苗博雅、王欣儀到場。現在多數民眾批評，說明會仍是以拆除圓環、填平地下道為出發，為什麼沒有優先以改標誌、改號誌，而是直接施工。

有民眾認為，尤其公車停等紅燈時間變長到近120秒，認為應該以周遭四個里，以及會受影響到的區域進行公民投票，「如果贊成正交方案多，那也就認了。」

另外，也有民眾痛批，這已經不是先射箭再畫靶問題，「現在是台北市長蔣萬安射到後面去，大家再幫忙解套怎麼算方式，不然我們重新改規則好了。」市府就是要改，結論就是沒有要改。

苗博雅指出，聽聞明年寒假會施工？是不是當初承諾的，取得地方共識後才能施工？張建華回應，會先搜集意見，才會到下一步。苗認為，處長的回答可知其實工程不是局能決定，「問題就是圓環拆除急就章到不可思議的程度。」