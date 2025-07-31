潮台北825登場 蔣萬安：整個台北市沉浸在音樂饗宴

「潮台北 TRENDY TAIPEI」將於8月25日登場，台北市蔣萬安下午出席起跑記者會，與文化局長蔡詩萍、台北流行音樂中心董事長黃韻玲共同揭示本次音樂節的3大亮點，蔣說，今年參與的樂團數量與規模更勝去年，將讓台北市沉浸在音樂的饗宴中。

蔣萬安下午在對談時分享，上個月他到法國巴黎參加城市峰會時，恰巧遇上一年一度的「法國音樂節」（Fête de la Musique），整座城市都沉浸在音樂氛圍中，令他非常震撼與驚豔，而這種理念深刻啟發了潮台北。

蔣萬安指出，去年的示範場便秉持「讓音樂走出舞台，走進城市」的理念，今年更將此概念深化。他強調，今年正式登場的「潮台北 TRENDY TAIPEI」，將串聯小巨蛋、台北流行音樂中心、台北表演藝術中心、松山文創園區、公館街區，以及南港、北投等捷運站，希望在活動期間，讓整個台北市都能沉浸在音樂的饗宴裡。

文化局長蔡詩萍指出，今年的「潮台北 TRENDY TAIPEI」將以「演唱會經濟」、「產業趨勢」及「城市行動」為核心策展，並透過「台北潮流展演地圖」呈現活動場域。其中為實現市長推動「夜經濟」的目標，更串聯了台北市23家Live House，並獲得台北市音樂展演空間協會的全力響應。

此外，文化局所屬的北藝中心、文獻館、當代藝術館等相關館所也將全面參與，旨在以流行音樂展演經濟為火車頭，輔以論壇討論，將台北的夜店、Live House等場域全面納入，共同打造市長所期盼的「城市完整音樂季」概念。

北流董事長黃韻玲表示，北流身為推動流行音樂的行政法人，亦為發展流行音樂代表性展演場館之一，今年策畫的「台北音樂博覽會 TAIPEI MUSIC EXPO」（TMEX）與「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」（JJA），總共規畫了70場次演出，將於8月28日至31日於北流園區盛大登場，票券目前也全面熱賣中，希望透過與其他國家音樂人的交流，能帶給民眾全新音樂感受。