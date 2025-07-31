基北北桃行銷觀光 台灣演唱會經濟搶攻星馬客源
新北市府觀光旅遊局今天表示，新北、基隆、台北、桃園4市觀光首長，在新加坡拜會當地旅遊業者；台灣的「演唱會經濟」是吸引星馬旅客亮點，預估吸引千名遊客來台。
新北觀旅局發布新聞表示，北北基桃4市強化在星馬旅遊市場的能見度，30日於新加坡舉辦以「Shiokyou around（讓你很滿意）」為主題的觀光推介會，包括新加坡、馬來西亞的70家業者、台灣60家旅遊業者，一起參加。
觀旅局今天表示，今天（31日）拜會新加坡多個指標性旅遊單位及業者、與知名的曾兄弟旅行社及大通旅行社，預期引進1000名星馬遊客到北台旅遊。
新聞稿說，今天也拜會中華民國駐新加坡辦事處、中華航空及新加坡全國旅行社公會（NATAS），就行銷策略及推展區域旅遊交換意見，看好今年第4季就會帶來推廣成效。
觀旅局說，在星馬有高市占率的兩家旅行社，在深度對談中，瞭解東南亞旅客偏好。NATAS透露，星馬比較少有免費的大型演唱會，所以台灣的「演唱會經濟」是吸引星馬旅客前來北台灣旅遊的亮點。
新北觀旅局說，此行也推廣十分天燈、新平溪煤礦博物園區、老梅石槽、烏來、金山老街等景點，搭配九份紅燈籠祭、新北市河海音樂季演唱會、新北歡樂耶誕城「巨星演唱會」等，呈現新北多元的魅力。
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