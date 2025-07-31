議員指青創藝術基地標示不明 新北：將增實體路標

新北市審計處指青創膠囊工作站管理成效差、使用率低，青創板橋藝術基地標示不明。市議員陳世軒擔心淪為蚊子館。對此，青年局說，將增設實體路標強化導引標示，並優化使用介面。

民眾黨新北市議員陳世軒今天發布新聞表示，位於新莊區新莊老街的「新北青創新莊膠囊工作站」，原應成為文化與創新經濟的示範據點，卻因管理鬆散、資源整合不足，使欲創業的青年無所依循。

他說，依據新北市審計處統計，該工作站去年平均每月僅使用127.5小時，相當於月租用時數僅約5.3天，效益明顯不足。且資源配置與場域管理，存在多項缺失，部分設施維護不到位，影響使用者體驗。

他批評，該站未訂定成果績效指標，故無法適時檢討營運模式，面臨使用率低，引發外界擔憂淪為「蚊子設施」，原應是青年創業的後盾，只會變成浪費公帑的展示品。

陳世軒說，審計處也點名「新北青創板橋藝術基地」缺乏明顯標示，位於隱晦巷內，民眾時常找不到入口，與原設立目的「推廣藝術、增進文藝涵養」背道而馳。

對此，市府青年局回應中央社記者詢問表示，「青創新莊膠囊工作站」是多座位的靈活、共享「獨立辦公室」，對外開放藝文展覽與音樂表演，盼展現在地特色、凝聚藝文能量。民眾可至青年局官網查看與洽借，30秒完成申請。

至於「新北青創板橋藝術基地」，因應青年使用習慣，開幕前就在Google Maps建立地標，民眾可直接以手機導航。目前正申辦實體指引路標，並製作基地指引路線影片宣傳，讓民眾更容易辨識與引導前往。