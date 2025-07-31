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2025潮台北8/25展開 2週舉辦逾150場音樂演出

中央社／ 台北31日電

台北市文化局今天宣布，2025潮台北系列活動將在8月25日正式登場，2週期間將舉辦超過150場次的音樂演出，打造沉浸式音樂城市體驗。

台北市文化局今天舉辦2025「潮台北TRENDYTAIPEI」起跑記者會，宣布今年活動主題為「TRENDY TAIPEI：IT'S NOW」，傳達當下、熱鬧的音樂氛圍。

文化局表示，今年主活動從8月25日起至9月7日連續14天，整體策劃圍繞演唱會經濟、產業趨勢及城市行動3大領域，舉辦超過150場次的音樂表演、39場次的專業論壇，及全城響應的城市行動。

市長蔣萬安與文化局長蔡詩萍、台北流行音樂中心董事長黃韻玲對談時表示，他在6月出訪法國巴黎時，恰逢當地「巴黎音樂節」，親身感受到整座城市被音樂氛圍包圍的獨特魅力，整座城市從教堂、博物館到咖啡廳都聽得到音樂演出。

蔣萬安說，潮台北的理念正是希望讓音樂走出舞台、走進城市，讓市民在生活空間中隨處感受到音樂的魅力，而今年活動將比去年再升級，串聯多個指標性場館與空間，打造沉浸式音樂城市體驗，邀請市民與遊客一同享受。

蔡詩萍介紹，今年活動與去年最大的不同，是更加聚焦演唱會經濟，包含8月8日至9月7日的「台北非常Live」，以及9月5日至7日的「潮台北 Boom 台北小巨蛋系列」，透過大型及帶狀演唱會拉動觀光與消費，讓音樂成為產業發展的引擎、讓城市從黃昏熱鬧到深夜。

黃韻玲表示，此次北流策劃的「台北音樂博覽會TAIPEI MUSIC EXPO」與「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」總共規劃70場次演出，將於8月28日至31日在北流登場，將透過與各國音樂人的交流，帶給民眾全新音樂感受。

演唱會 文化局 台北流行音樂中心

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