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新北金山濆水道路側溝無蓋 議員爭取加蓋防阻塞

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山區濆水48號附近的道路側溝，因為沒有加蓋，掉落的落葉不但影響排水，雨大時水就會溢出造成路面的積淹水。 圖/紅樹林有線電視提供
金山區濆水48號附近的道路側溝，因為沒有加蓋，掉落的落葉不但影響排水，雨大時水就會溢出造成路面的積淹水。 圖/紅樹林有線電視提供

金山區濆水48號附近的道路側溝是在地重要的排水設施，不過這大約一百公尺的側溝卻因為沒有加蓋，掉落的落葉不但影響排水，雨大時水就會溢出造成路面的積淹水，因此當地的居民也向市議員張錦豪陳情，希望可以透過加蓋改善這個問題。

當地居民說，水溝沒有加蓋，一些垃圾、樹葉總落入溝渠造成阻塞，而水流低處的民宅總是會被這些溢流出來的水影響，因此也希望市議員能夠協助改善，讓居家環境更舒適。

舉辦會勘的現場，可以見到不只沒有加蓋的側溝，還有沒有側溝設施的地方，有山泉水流經，沒有側溝的引導水流流於道路造成行經居民的通行不便，希望能夠一併進行改善，讓排水順暢，生活環境更舒適。

市議員張錦豪指出，靠近濆水48號的側溝，將會於今年優先施作側溝蓋，避免雜草、枯木掉落而阻塞溝渠，讓大雨釀成積淹水。此外還沒有溝渠設施的部分，未來也將再評估施作全新的溝渠設施，期盼透過新溝渠的施作，讓溢流的山泉水流入溝渠，也讓居住環境更舒適、安全。

議員 金山 張錦豪

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