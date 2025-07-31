新北淡水區義山智慧化停車場 議員現勘8/1啟用

為了解決在新北市淡水區義山里市民活動中心，附近的停車需求，義山里長從多年前開始爭取在附近大約有八百多坪的範圍用地，設置一座停車場，而如今新闢的義山全智慧化停車場，將於明(8月1日)起正式啟用營運，共計有45格小型車停車位，今(31)日新北市議員蔡錦賢及鄭宇恩，會同市府交通局到現場勘察，期盼有停車需求的民眾多加使用。

這一座停車場由2位議員各爭取兩百萬元，共四百多萬元的經費，蔡錦賢議員表示，本案停車場場址過去是公墓，在推動的過程更要謹慎。這次在兩位議員以及義山里長楊永麗里長共同推動下，終於在8月1日啟用，呼籲民眾踴躍利用。另外市議員鄭宇恩指出，停車場就座落在義山活動中心旁，也訂有里鄰優惠，將請交通局加強宣傳，鼓勵市民多加利用。另外在收費的部分目前沒有規劃現金繳費，也會督促交通局滾動檢討。

楊永麗里長表示，此處停車場的推動歷經許多波折，感謝蔡錦賢議員及鄭宇恩議員共同推動，一起完成停車場來服務市民。交通局停車管理科科長吳清哲指出，義山停車場位於淡水義山里市民活動中心對面，經市府民政局辦理土地變更後，為有效利用土地及提供周邊停車需求，交通局委由停車場經營業者導入智慧停管設備，採用車牌辨識系統及悠遊卡感應支付進出場，減少排隊等候，並設置24小時全天候監控管理，讓車主安心停車。