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北市重陽敬老金加碼！「嗶」悠遊卡領取 首次註冊再拿500元

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
悠遊卡公司表示，透過悠遊卡「嗶卡」領取，只要首次註冊悠遊付新會員，又能再獲得價值500元重陽禮包。圖／悠遊卡公司提供
悠遊卡公司表示，透過悠遊卡「嗶卡」領取，只要首次註冊悠遊付新會員，又能再獲得價值500元重陽禮包。圖／悠遊卡公司提供

台北市社會局宣布重陽敬老金加碼，85至98歲長者從1500元提升至3000元，悠遊卡公司表示，透過悠遊卡「嗶卡」領取，只要首次註冊悠遊付新會員，又能再獲得價值500元重陽禮包，同時也能額外抽獎，頭獎可得8888元，預計抽出200名幸運得主。

悠遊卡公司表示，重陽節敬老禮金自9月1日起發放，開放嗶敬老卡領取的地點包含全台四大超商、全台美廉社台北捷運各車站悠遊卡加值機，今年更新增悠遊付APP悠遊卡加值機嗶卡領取。

悠遊卡公司說，另外，長者只要透過「嗶卡」方式完成領取重陽禮金，即可參加抽獎金活動，頭獎獎金8888元，二獎6666元、三獎500元及四獎300元，總獎金超過50萬元，預計抽出200名幸運得主，中獎名單將於10月27日公告，欲參加抽獎的長者。

悠遊卡公司說，依照長者平時的消費行為，量身打造專屬優惠，因此攜手15大通路推出重陽節敬老優惠活動，合作通路包含四大超商、家樂福、美廉社、義美、棉花田、康是美、杏一、維康、必勝客、肯德基、環球購物中心及宜蘭傳藝園區等共計15個通路。

悠遊卡公司說，符合台北市敬老禮金領取資格的長者，於9月1日至9月30日首次註冊成為悠遊付新會員，即可獲得價值500元的「重陽大禮包」。

悠遊卡 美廉社 台北捷運

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