新北雙溪新基南街道路破損嚴重 會勘籌劃重鋪
新北市雙溪區新基南街道路因長年失修，路面破損情形嚴重，影響用路人通行安全。為改善道路品質，今(31)日由市議員林裔綺服務處、新基里長蘇虹如與雙溪區長劉盈良共同前往現場會勘，了解實際狀況並討論改善方案。
會勘現場可見多處路面出現龜裂、坑洞，尤其在雨天時更容易積水打滑，造成通行風險。區長劉盈良表示，這段道路約長一百多公尺，經初步估算，重鋪經費約需兩百多萬元，目前將積極彙整資料提報市府相關單位審議，爭取經費儘速動工。
新基里里長蘇虹如指出，新基南街不僅是當地居民日常通勤的重要幹道，也是衛生所的出入口，每天都會有許多長者來到這裡，因此道路品質也相對重要，希望早日進行重鋪。
市議員林裔綺服務處執行長顏世雄也表示，將持續關注進度，協助地方爭取經費，讓居民早日行得安全、安心。
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