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新北汐止區東勢公園改造 蜻蜓造型攀爬遊具將完工

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員白珮茹爭取，以建議款大約200萬元，進行東勢公園改造，將原有的罐頭遊具，換上全新的大蜻蜓造型攀爬遊具。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員白珮茹爭取，以建議款大約200萬元，進行東勢公園改造，將原有的罐頭遊具，換上全新的大蜻蜓造型攀爬遊具。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區東勢公園旁，居住人口不少，只是公園裡的遊樂設施老舊破損，根本沒人要玩，所以，新北市議員白珮茹爭取，以建議款大約200萬元，進行改造，將原有的罐頭遊具，換上全新的蜻蜓造型攀爬遊具，這兩天就會完工，等驗收完成，就能啟用，讓大小朋友有更安全有趣的遊憩空間。

目前工程已經進入尾聲，只剩下地墊就能完成，今(31)日，新北市議員白珮茹特地到東勢公園關心施工狀況還有進度，整個公園未來除了有蜻蜓攀爬網，還有搖搖馬等等，一旁還貼心的設置了可以靠背的座椅，讓大人也有舒適的休閒環境。

新北市議員白珮茹提到，今天主要是來看即將完工的東勢公園遊具工程改善狀況，根據汐止區公所經建課說，大概8/3日，也就是再過幾天就完工了，整體設計，從高空來看就是一隻蜻蜓，因為，鄰近的公園就有溜滑梯，所以，這裡特地設置攀爬網，根據專家學者建議，如果孩子們在學齡的時候，可以多攀爬，手眼、肢體的協調會更好，所以，在各界建議下，新增了攀爬設備，一隻大蜻蜓，同時旁邊還有搖搖馬還有盪鞦韆，並且做了全新的地墊，因為，去年來看的時候，汐止多雨，整個公園像泡在水裡一樣，原有的地墊老舊濕滑，希望整個公園改善完工後，大人、小孩都能來公園玩，變的更熱鬧。

東勢里長賴一山說，真的要感謝議員白珮茹，讓東勢公園有這麼漂亮、新奇的遊戲場所，原本公園的遊具破舊不堪使用，家長都不願意帶孩子來玩，最近在改造中，很多小朋友看到都好高興，有新的遊具可以玩，很多阿公阿嬤也很關心什麼時候完工，要帶孫子來玩，全新的遊具，有小朋友可以攀爬的，安全措施也不錯，鋪上了全新彈性更好的地墊，避免孩子們受傷，有更安全舒適的遊樂場所。

議員 白珮茹

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