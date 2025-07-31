新北汐止區長青里防災第一、環境五星 陳建興獲特優里長

真的很不容易，汐止區長青里在這幾年的用心經營下，居住環境越來越好，最近更是多喜臨門，不但是六都唯一獲得自主防災社區金質認證，也拿到市府頒的金安蛇獎，而里長陳建興更是獲得了今年的特優里長，看到里內環境的改變，里民也肯定里長的付出。

汐止區的長青里推動防災社區已經超過10年，一步步拿到了銅質獎、銀質獎，並且拿下金質獎，主要是因為長青里位處山區，而且多處順向坡，經常颱風大雨，就會大範圍坍方，所以，很早之前里長陳建興就體會到自主防災的重要性，開始在里內推動，辦理多次防災演練，自己帶頭成為水保防災專員及消防署的防災士，和里內社區里民一起防災，不但是六都唯一獲得自主防災社區金質認證，也拿到市府頒的金安蛇獎，新北唯一。

長青里長陳建興說，鄰里屬於山區，對汐止來說是比較邊緣的地區，屬於獨立作戰區，很多狀況，不管是土石流、風災過後等等，都要自動自發防救災，和里民一起合作去做，平常就有在訓練，現在遇到狀況，大家很快進入狀況處理，包括颱風來紅、黃色警戒，就開始預警式在疏散，不用動員大批人力，也就是在黃色警戒，快到紅色警戒時，就會開始做預警性疏散，把一些長輩、住在潛勢溪流地方的一些長輩，先請他們住到別的地方家人那邊去，不然就遷移到比較安全的地方，所以，10年執行下來，拿到了防災社區金質獎，韌性社區也得到二星認證。

長青里最近多喜臨門，里長陳建興今年再度獲得特優里長，並且到市政府接受市長侯友宜的表揚，拿著剛拿回來的獎牌，里長很開心，不過，也歸功於里民志工，很多人一起付出，榮耀歸於長青里。

對於鄰經營，位處山區什麼都要自己來，所以，包括防救災、環境都特別重視，這次獲得特優里長，里民們也替里長開心，直說環境綠美化，還有颱風過後整理等等，里長都做的很到位，得到特優里長殊榮，是實至名歸。