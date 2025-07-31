為參選準備？ 侯家軍陳柏翰出任新北市府副發言人

新北市府今天宣布，8月1日起新增一位副發言人，由曾任侯友宜競選辦公室發言人的民政局機要秘書陳柏翰出任，地方認為，他有機會尋新北市議員呂家愷、戴湘儀模式，挑戰2026年議員選舉，為侯家軍再添生力軍。

新北市府表示，陳柏翰今年28歲，畢業於政治大學歷史學系，曾任國民黨青年團第15任總團長暨指定中常委，2022、2024擔任新北市長侯友宜競選連任辦公室與總統選舉辦公室發言人，現任新北市政府民政局機要秘書。

地方人士指出，陳柏翰是淡水在地人，進入侯市府前，曾任新北市議員陳偉杰辦公室法案主任，2022年被侯友宜延攬，出任侯友宜2022新北市長選舉競選辦公室發言人。

就學期間，2020年6月7日參選國民黨青年團總團長並成功當選，2021年9月25日，以第一高票連任新北市第九選區（淡水、八里、三芝、石門）第二十一屆全國黨代表，長期耕耘地方。

陳柏翰也曾立委徐巧芯、桃園市議員凌濤共同發起「國家安全青年智庫」。