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國際動漫公司突暫停營運 北市接獲35件消費爭議案

中央社／ 台北31日電

北市法務局表示，創羽國際動漫公司在6月間忽然公告因內部營運安排暫停營運，導致學員無法繼續上課，已接獲35件申訴案，呼籲消費者可選擇以司法途徑請求退款等方式。

依台北市法務局今天發布新聞資料，針對創羽國際動漫公司發布消費警訊，此公司在6月23日忽然對外公告，因內部營運安排暫停營運，導致學員無法繼續上課。

法務局表示，台北市教育局及商業處已分別啟動補習班履保機制及行政調查程序，消保官呼籲買補習服務課程的學員，可評估後續是否願意接受由其他補習班提供賸餘課程服務，或選擇司法途徑請求退款。

法務局表示，若當初使用信用卡付款的民眾，可速洽發卡銀行申請爭議款；若向融資公司申請分期付款，消費者可向融資公司主張止付業者未提供服務部分款項，以保障權益。

法務局統計，至7月29日止，接獲35件消費爭議申訴，其中24件涉及實體補習班服務，11件為線上教學課程服務。主管機關台北市教育局及商業處已針對此公司無預警停業，展開廢止立案處分及行政調查作業。

法務局補充，教育局已於7月28日函文給中華民國補教業品保協會啟動履約保障機制，協會將協助媒合同性質的補習班接續提供服務；商業處也對此家業者裁處新台幣3萬元罰鍰。

消保官說，不願意接受由其他同性質補習班接續提供服務或參加線上課程的學員，當初是以信用卡支付，可洽發卡銀行申請爭議款，但應注意申請期限。

此外，民眾有消費爭議，可撥消費者服務專線1950或市民熱線1999轉7812，法務局將提供協助，維護權益。

補習 北市 教育局

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