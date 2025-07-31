綠營指新北超收應普發現金 侯友宜：一碼歸一碼

民進黨新北市議員顏蔚慈昨天說，新北去年稅課收入超收124億餘元，籲市府提普發現金方案。新北市長侯友宜今天說，中央和地方是一碼歸一碼，中央別找理由拖，趕快核發1萬元。

顏蔚慈昨天表示，地方普發現金議題，凸顯國民黨的雙重標準，新北市去年稅課收入超收達新台幣124.64億元，以新北市人口約400萬人計算，平均每人可領超過3000元。

侯友宜上午前往五泰輕軌F07站預定地洲子洋公園視察，活動中接受聯訪時，媒體問及此事看法。

侯友宜表示，立法院已通過特別條例，人民等1萬元核發等很久，「這和地方的事情，這是一碼歸一碼，不要把它扯在一起」。

侯友宜說，這樣扯東扯西，事情沒完沒了，地方經費在這幾年下來仍是短缺，中央也沒有核發財劃法的一般補助款，「主要補助款還要從我們這邊拿走，地方哪有財源去發現金？」

新北市政府日前發布聲明表示，新北市去年預算入不敷出，收支差短136億，且累積短絀仍高達887億元，包括教育、社福、建設等支出，年年都需舉債因應。

市府說，即便有稅收超收，也必須依「預算法」規定優先用於填補舊債，而非可自由運用的現金盈餘。

市府表示，相較之下，中央財政累積結餘8385億元，有完整的法源及預算彈性，可作為普發現金財務來源。新北市府遵循法律也尊重中央決定，但立法院已通過全民普發新台幣1萬元方案，盼行政院盡快執行發放作業。