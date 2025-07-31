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板橋、新店8/1起 試辦大重機停路邊機車格
為提升大型重機停車可及性，新北市交通局將於8月1日起，試辦開放板橋區及新店區的路邊機車格，供大型重機合法停放使用。
交通局局長鍾鳴時表示，自去年起，交通局陸續在大型重機停放率較高的路段規劃尺寸符合需求的大型重機專用停車格，效果很好，惟仍有部分大重機駕駛人反映專用停車格普及性及便利性不足，因此交通局經過審慎評估，參考臺北市實施經驗，挑選大型重機停車需求較高且機車格較充足的板橋區及新店區，開放路邊機車格給大型重機停放，期對既有機車族的影響降到最低。
鍾鳴時局長表示，針對部分民眾擔心大型重機尺寸太大，停在機車格會超出格線造成違規問題，為避免影響停放秩序及道路車流，機車(含大型重機)停放機車格時，車身均不得超出格線外，如果大型重機車身太長，可採跨2格機車格停放。
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