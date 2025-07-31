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台北市指定370件古物文化資產 正式突破千件

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市立文獻館
照片取自臺北市立文獻館

北市立文獻館30日公告指定48案370件文物為臺北市古物類文化資產，包含臺北市立金華國民中學「臺北家政女學校時期使用之餅模教具」等2案2件；國立故宮博物院「清 乾隆二年 施天章雕赤壁圖雞血石未刻印」等46案368件文物，經本市古物審議會指定為一般古物。經本次審議指定後，臺北市一般古物累計已達311案、1,280件，全市古物保存數量突破千件，展現首都文化資產保存的積極成果。

臺北家政女學校創立於1937年，旨在培育婦女助益家庭經營，後續經歷多次改制，現為「臺北市立金華國民中學」。校方表示，本次獲指定一般古物「臺北家政女學校時期使用之餅模教具」，係日治時期學校教學的歷史記憶，也是女學校培養藝能的一環，得以見證臺北家政女學校之歷史、當時飲食及教育文化。另一件為「盟軍佔領日本時期 (1945-1952) 毛髮式溼度計」，標籤上印有「MADE IN OCCUPIED JAPAN」字樣，說明係於二次世界大戰之後盟軍佔領日本時期製造，輸入臺灣使用。毛髮式溼度計利用毛髮吸溼改變長度的原理來測量溼度，無須電力，具有時代性應用特色，亦反映戰後初期的歷史變遷。

臺北市立文獻館指出，國立故宮博物院本次申請指定46案368件，包含歷代器物、書畫、善本古籍與奏摺等文獻，類型多樣，其中以「清 乾隆二年 施天章雕赤壁圖雞血石未刻印」特別值得矚目。臺北市古物審議會指出，浙江昌化雞血石享有盛名，此件作品為嘉定竹刻名家施天章所刻，山水人物精細，刀工俊秀，刻劃細緻，描寫生動，與嘉定竹、木、牙、角工藝風格之高度表現，具有時代與地方文化特色，能反映地區流派、時代特色及宮廷藝術品味。本件雞血石石質精純難得，紋飾極具藝術造詣，又為施天章唯一傳世可信無誤之作，歷史價值極高。

臺北市立文獻館表示，此次新增48案370件古物，涵蓋教育史料、藝術創作、生活器物、公務文書等多元類別文物，充分展現臺北市豐富的文化底蘊與珍貴資產。臺北市古物累計已達311案1,280件，正式突破千件，未來將持續推動公私有文化資產保存合作機制，廣納社會記憶，共築城市歷史傳承網絡。

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北市 文化資產 國立故宮博物院

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