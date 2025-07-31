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新北綠議員將提案普發1萬6000元 市府：新北累計虧損887億

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市議員要求新北市府根據10年來地方超收663億元，加上財劃法374億元，應普發新北400萬市民每人現金1萬6000元，預計在8月下旬新北市議會臨時會正式提案。示意圖／聯合報資料照片
民進黨新北市議員要求新北市府根據10年來地方超收663億元，加上財劃法374億元，應普發新北400萬市民每人現金1萬6000元，預計在8月下旬新北市議會臨時會正式提案。示意圖／聯合報資料照片

民眾期待中央普發現金還稅於民，民進黨新北市議員卓冠廷、山田摩衣、林銘仁、陳乃瑜、李宇翔、黃淑君、陳啟能要求新北市府根據10年來地方超收663億元，加上財劃法374億元，應普發新北400萬市民每人現金1萬6000元，預計在8月下旬新北市議會臨時會正式提案。

新北市府回應，新北截至去年底累計虧損887億元，與中央有累計賸餘8385億元不同，更何況新北還有940億元的長期債務，提醒議員預算書不能只看歲入不看歲出，且財劃法通過後的錢根本還沒撥給地方。

提案指出，依新北市總預算及總決算資料比對統計本市稅課收入超收情形，自2015年起至2024年，十年來稅課超收達663.47億。

提案認為，若僅依本市地方稅課徵超徵情形，自2015年起至2024年，十年來稅捐超徵亦達277.08億。同份報告更表明因市府推動多項招商政策、促進產業發展，使本市稅收實徵淨額在2019年首度突破600億2024更創下史上新高淨額672.39億。

提案也認為，2024年12月20日立法院三讀通過「財政收支劃分法」修正案，依財政部設算本市預計獲配統籌分配款將增加374億元。

提案說，為順應超收稅額「還稅於民」、經濟成果「與民共享」主流民意，請新北市政府研議推動普發本市約400萬人口現金1萬6000元；其所需費用約640億餘，依過去十年超收之稅課收入超過660億，已綽綽有餘；若再計統籌分配稅款未來多拿374億，更有餘裕，建請研議。

財劃法 財政收支劃分法

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