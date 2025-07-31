黃金博物館礦山藝術季展出駐地藝術家作品 8月工作坊帶領民眾創作

新北市黃金博物館礦山藝術季展出駐地藝術家經典作品，傳遞礦山記憶與情感，並將在8月舉辦藝術家太認真（佘文瑛、郭柏俞）、王怡婷及鄭琬蒨三梯次工作坊，讓參加民眾在創作過程中，體驗礦山藝術的無限魅力。有興趣的民眾可把握機會報名參加。

黃金博物館2025礦山藝術季以「寄到225的一封信」為題，展出藝術家林祐聖與藝術雙人組「太認真」的新創作品與歷年5件藝術家經典作品，傳遞礦山記憶與情感。

館長林文中今天表示，礦山藝術季除了邀請藝術家們駐地進行創作，與在地居民交流，也透過藝術家工作坊，與民眾分享作品理念與礦山印象。

館方介紹藝術雙人組「太認真」佘文瑛、郭柏俞的作品「造山運動場」，以地質板塊運動為隱喻，透過發泡材料與混雜在其中，擬仿自金瓜石洞穴煤炭岩的小礦石，創作出生命的動態與張力。

8月3日「手作小礦石」工作坊，藝術家將分享田調過程，交流創作理念，民眾可在造型與配色遊戲裡，體驗使用高密度泡綿板，製作出獨一無二的礦山岩石。小礦石可以攜回，也能共創成為礦山藝術季「造山運動場」作品的一部分。

8月9日「一起玩即興：物件聲響合奏」工作坊，由藝術家鄭琬蒨帶領民眾進行自由即興的聲響創作。參加者可帶來鍋碗瓢盆、小玩具、鑰匙圈或是不同材質的盒子等能發出聲響的物品，透過分享物件與自己的故事，探索聲音的可能性。

與新山里編織班一起創作的王怡婷，將運用今年修復作品過程中所產生的廢棄金屬線材，在8月16日「一起玩編織：金屬花器」工作坊，引導大家透過編織的形式創作出獨一無二的金屬花器，轉化為富有生活感的藝術創作。