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五泰輕軌綜合規劃報告修正 新北將第3次提報中央

中央社／ 新北31日電

捷運五股泰山輕軌綜合規畫報告遭退回，新北市長侯友宜今天說，對於中央意見包含增加137億元經費原因，完善公路局與高速公路局介面協調等，捷運局已逐一說明，明天將第3次送中央審議。

侯友宜上午前往五泰輕軌F07站預定地洲子洋公園視察，他表示，五泰輕軌總經費為新台幣513.96億元，總長11.61公里，共設14座車站，經三重、蘆洲、五股及泰山，並預留銜接社子輕軌、泰板輕軌路廊。

侯友宜說，五泰輕軌預計於綜合規劃報告奉中央核定後7年完工，針對第2次提報綜規報告，交通部於4月函復，捷運局已完整說明，明天將把報告修正版送交中央審議，盼儘速核定。

侯友宜表示，五泰輕軌F08至F12站將設置立體跨越軌道通廊，評估全程行車速率可提升時速5公里，高架站也增設廁所；五泰輕軌F01站則可轉乘環狀線北環段Y22站，F03站預留銜接社子輕軌空間，F05站可轉乘蘆洲線。

對於中央要求說明經費增加137億元原因，新北捷運局長李政安表示，主要是營建物價持續攀升，參考近期已發包工程經費及營建市場行情調整相關費用，希望一次到位，避免再多次修正。

李政安也說明，F06及F07站利用台64高架橋下空間設置，共線段900公尺，突破限制善用空間，完成工程規劃；五泰輕軌終點站設置於泰山區新北大道五段西側，並已預留後續延伸板橋路廊的泰板輕軌。

李政安補充，泰板輕軌為10.3公里，共設14站，路線由五泰輕軌終點站F14站行經塭仔圳重劃區、板橋浮洲都市計畫區，到板橋、土城、中和交接處的農業區，與萬大中和線莒光站銜接。

輕軌 新北捷運

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