北市交推出新系列「夏日音樂漫步」 培養新樂迷

音圖中心預計明年動工，台北市即將迎來古典音樂新場館，台北市立交響樂團將推出「夏日音樂漫步」新系列，透過嚴肅不失活潑的音樂會安排，在新場館誕生之前培養更多新樂迷。

北市交今年邀請台灣旅德指揮家莊東杰返台，帶來2場音樂會，莊東杰目前是德國波鴻交響樂團（Bochumer Symphoniker）音樂總監，並兼任樂團駐地音樂廳「魯爾安妮莉絲．布勞斯特音樂論壇」（Anneliese Brost Musikforum Ruhr）的藝術總監。

莊東杰接受媒體訪問時表示，北市交「夏日音樂漫步」這個新系列從內容到演出，他用一種「交界」的概念貫穿，「這場演出像一個交界點，介於夏季與正規樂季之間，也介於輕鬆與嚴肅之間。」這也讓演出不只是時間表上的音樂會，也可以重新思考樂團與城市之間的關係。

這次莊東杰規劃的兩場演出分別為「莊東杰、張凱閔與TSO」以及「莊東杰、林易、賈基夫、莫羅與TSO」兩場音樂會，前者將與鋼琴新秀張凱閔合作，演出蕭邦「第一號鋼琴協奏曲」，並將帶來李姆斯基-柯薩科夫「沙皇的新娘」序曲以及蕭斯塔科維契「為劇場樂團而作之組曲」。

後者則將安排柴科夫斯基「羅密歐與茱麗葉」序曲以及懷爾「第二號交響曲」；另外將由鋼琴家林易、小提琴家斯蒂凡．賈基夫（Stefan Jackiw）以及大提琴家艾德加．莫羅（Edgar Moreau）合作貝多芬「C大調三重協奏曲」。

莊東杰表示，像蕭斯塔科維契（DmitriShostakovich）「為劇場樂團而作之組曲」聽起來就像在小酒館，「全曲有8首短篇，每首曲長3至5分鐘不等，風格明快而富變化，既有舞蹈節奏，也有劇場感官，很適合作為夏季音樂會的開場。」作曲家懷爾（Kurt Weill）的音樂則融合古典、爵士與劇場風格。

莊東杰說，這次分別選演蕭斯塔科維契與懷爾的音樂，除了兩人同樣在極權陰影下創作，「懷爾面對納粹，蕭斯塔科維契則是史達林體制下的文化倖存者，但這次選演的音樂，要讓樂迷聽見這兩位偉大作曲家歡快與開懷的另一面。」

北市交新音樂廳採葡萄園式設計，將提供1500席座位，莊東杰表示，「新音樂廳落成之後，挑戰才開始。換句話說，北市交進駐新音樂廳之後的5到10年磨合，才是真正的挑戰，樂團要在這個新空間中找到自己獨特的聲音。」

「莊東杰、張凱閔與TSO」音樂會將於8月10日登場，「莊東杰、林易、賈基夫、莫羅與TSO」兩場音樂會將於8月17日演出，地點都在台北市中山堂。