深澳小卷季倒數最後一周 把握限量小卷福袋及DIY手作體驗

新北深澳地區不僅有東北角壯闊海景與漁村風情，深澳小卷季更是夏天不可錯過的鮮味活動。瑞芳區漁會推出的深澳小卷季，進入倒數最後一周，新北市漁業處邀請民眾把握夏日假期，前往深澳漁港享用當季肥美小卷、體驗在地漁村魅力。

每年6至8月為小卷盛產季，此時的小卷甜脆彈牙，是許多老饕心中的夏日限定海味，其中深澳漁港為全台重要的小卷卸貨港之一，而瑞芳區漁會為推廣深澳在地漁產，近年皆辦理深澳小卷季。

瑞芳區漁會總幹事黃志明表示，本次深澳小卷季在深澳漁港設置2層樓高的粉萌小卷充氣裝置藝術，並於每日晚間6點30分至9點，每30分鐘展演一場、每場5分鐘的光雕水舞秀，讓漁港披上不同以往的風貌，還有深澳小卷市集，有吃有玩又有買。