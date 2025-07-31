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深澳小卷季倒數最後一周 把握限量小卷福袋及DIY手作體驗
新北深澳地區不僅有東北角壯闊海景與漁村風情，深澳小卷季更是夏天不可錯過的鮮味活動。瑞芳區漁會推出的深澳小卷季，進入倒數最後一周，新北市漁業處邀請民眾把握夏日假期，前往深澳漁港享用當季肥美小卷、體驗在地漁村魅力。
每年6至8月為小卷盛產季，此時的小卷甜脆彈牙，是許多老饕心中的夏日限定海味，其中深澳漁港為全台重要的小卷卸貨港之一，而瑞芳區漁會為推廣深澳在地漁產，近年皆辦理深澳小卷季。
瑞芳區漁會總幹事黃志明表示，本次深澳小卷季在深澳漁港設置2層樓高的粉萌小卷充氣裝置藝術，並於每日晚間6點30分至9點，每30分鐘展演一場、每場5分鐘的光雕水舞秀，讓漁港披上不同以往的風貌，還有深澳小卷市集，有吃有玩又有買。
黃志明表示，深澳小卷季來到最後一周，一樣有限量小卷福袋100元，每日有2時段供民眾購買，每個時段限量100份；「鱻味食光站」免費供應鮮美小卷或在地漁產料理品嚐，每日有3時段，限量200份；另外大小朋友都很喜愛港邊手作坊-DIY皮雕、拓印環保袋及食魚教育等活動，每場次30人，每日上午11點就可至服務台報名，額滿為止。
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