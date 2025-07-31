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北市重陽敬老金再加碼！85歲以上提高至3000元 約6萬長者受惠

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市社會局今宣布重陽敬老金再加碼，85至98歲長者從1500元提升至3000元，預計約6萬人受惠，今天發布活動更找來世壯運表現亮眼88歲的噴射機阿嬤林潘秀雲代言。記者洪子凱／攝影
北市社會局今宣布重陽敬老金再加碼，85至98歲長者從1500元提升至3000元，預計約6萬人受惠，今天發布活動更找來世壯運表現亮眼88歲的噴射機阿嬤林潘秀雲代言。記者洪子凱／攝影

北市政府社會局今宣布重陽敬老金再加碼，85至98歲長者從1500元提升至3000元，預計約6萬人受惠，今天發布活動，更找來世壯運表現亮眼88歲的噴射機阿嬤林潘秀雲代言，她也分享，這筆經費將用10月日本自由行「飯店可以訂高級一點」，呼籲長輩，政府給的福利要用好用滿不要浪費美意。

北市社會局長姚淑文表示，今年整體公務預算大約增加約9000萬，主要是台北市高齡人逐年增加，且平均壽命約為84歲，為幫助年長的長輩在生活相關費用上有所提升，鼓勵長輩好好照顧自己，促進健康，將85至98歲長者從1500元提升至3000元，預計6萬人受惠。

市長蔣萬安今出席發布活動也說，長輩過去北上打拼、成家立業、養育子女見證了北市成長，更有許多投入與貢獻，除了對長輩致上敬意外，更盡可能提升福利政策，盼長輩可以用這筆錢好好犒賞自己，安排一次出遊，或為孫子買書、點心，將這份愛傳遞給兒孫。

社會局表示，除傳統匯款發送外，此次也提供悠遊卡靠卡領取敬老金，更與悠遊卡公司合作舉辦加碼抽獎，最高可抽中8888元儲值金，且持敬老卡或愛心悠遊卡，即可享有全台15大通路專屬優惠，首次註冊悠遊付新用戶，還可加碼領取500元重陽大禮包。

此次加碼活動也邀請世壯運豪奪4金88歲的「噴射機阿嬤」林潘秀雲擔任代言人，她也分享台北市對長者福利越來越好，自己是一個很熱愛旅遊的人，常常一個背包就四處飛，原先已想好10月底赴日遊玩，這筆錢不無小補，剛好可以當成遊玩經費要好好利用，「心晴愉快，身體也會好」。

此外，近日普發現金成為熱議題，民進黨團更要求北市政府應比照立法院落實「還稅於民」精神，針對去年賸餘539億元，加發每人2萬1000元現金，蔣萬安今天被媒體問到，是否能比照重陽敬老金發放，卻未正面回應，僅用「謝謝、謝謝」。

北市 長輩 悠遊卡 重陽敬老金

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