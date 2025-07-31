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五泰輕軌經費增137億元 綜合規畫報告明第三次送中央

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
五泰輕軌利用台64下方空間設F07站，此為模擬圖。圖／新北捷運局提供
五泰輕軌利用台64下方空間設F07站，此為模擬圖。圖／新北捷運局提供

捷運五股泰山輕軌綜合規畫報告今年4月被中央二度退回修正，新北市長侯友宜今天前往五泰輕軌F07站（洲子洋公園）預定地視察，針對中央意見包括增加137億經費原因、怎麼完善與公路局、高速公路局介面協調問題逐一對外說明，預計明天再送中央審查，盼早日核定後7年內完工。

新北市長侯友宜今天指出，五泰輕軌總經費513.96億元，總長11.61公里，共設14座車站，經三重、蘆洲、五股及泰山，並預留銜接社子輕軌、泰板輕軌路廊，可行性研究2023年4月中央核定，新北市1年內將綜合規畫報告送交通部審查。

侯友宜說，市府去年第2次提報計畫，今年4月交通部函復，市府將在明日第三度送交中央綜合規畫報告，希望中央早速核定，讓市民盡早搭乘更便利的大眾運輸工具。

對中央意見經費增加137億，新北捷運局長李政安說，主因在營建物價持續攀升，參考近期已發包工程經費及營建市場行情調整相關費用，希望一次到位免再多次修正；另中央認為與台64共線段及跨越五股交流道段要強化協調，捷運局也將配合公路局與高速公路局工程界面規範與維護空間需求，輕軌橋梁改採用大跨距、高強度材質等特殊鋼橋。

侯友宜說，五泰輕軌也參考淡海輕軌系統營運經驗，打造2.0新輕軌高架車站，包含F08-F12等5站設置立體跨越軌道通廊，可避免與平面車流交織，經評估全程行車速率可提升5公里/hr；高架站也增設廁所，提升輕軌服務品質；五泰輕軌F01站只要20公尺就能便利轉乘環狀線北環段Y22站，F03站則預留銜接社子輕軌的空間，F05站可轉乘蘆洲線。

李政安說，泰板輕軌可行性研究目前正在審議中，全長10.3公里，共設14站，路線由五泰輕軌終點站F14站行經塭仔圳重畫區、板橋浮洲都市計畫區，到板橋、土城、中和交接處的農業區，與萬大中和線莒光站銜接。

立委林淑芬指出，五泰輕軌部分路廊與台64共線，還要跨越五股高速公路，兩邊路段車流量在全國數一數二，相關工程應該避免衝擊現有交通。

立委洪孟楷說，五泰輕軌與泰板輕軌行經地區人口數量極高，目前相關審查來來回回多次，他們會在中央持續溝通，希望中央盡速核定，不過他也提到，Tpass開辦以來，機場捷運需求非常大，若能藉由開發五泰輕軌，連接機場捷運A5a、A2a站，才能發揮效益。

李政安說，跨高速公路部分都已與公路總局完成溝通，新北過去在安坑輕軌、三鶯線都有跨高速公路施工經驗，利用懸臂吊法，不會讓高速公路停下來或要利用夜間施工，市府有信心可以比照辦理，順利完工。

五泰輕軌路線圖。圖／新北捷運局提供
五泰輕軌路線圖。圖／新北捷運局提供
新北市長侯友宜今天前往五泰輕軌F07站預定地視察。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天前往五泰輕軌F07站預定地視察。記者葉德正／攝影
五泰輕軌將利用台64下方空間設F07站。記者葉德正／攝影
五泰輕軌將利用台64下方空間設F07站。記者葉德正／攝影

安坑輕軌 機場捷運

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