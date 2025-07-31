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萬里蟹肥美大咬結合地方開賣搶購 薄利多銷助弱勢和學校

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
萬里蟹大咬船家結合地方開賣搶購，薄利多銷助弱勢、學校。記者游明煌／攝影
萬里蟹大咬船家結合地方開賣搶購，薄利多銷助弱勢、學校。記者游明煌／攝影

新北市萬里蟹目前正值產季，中秋節前時節時最肥美時刻，近日漁船撈捕萬里蟹大咬，漁獲量很大，船家與萬里里里長王傑倫合作開賣引發搶購，約半小時就賣光，因量大價格較為便宜，中大隻花蟹一斤只要300元，薄利多銷還把盈餘幫助弱勢及偏鄉學校

金山萬里撈捕萬里蟹漁船近日漁獲豐碩，載滿萬里蟹的漁船一船一船駛進漁港卸貨。地方里長直接跟漁船合作，開車運到里內開賣，中大隻的花蟹一斤只要300元，昨天是第三次，每場都秒殺。

里民說，每次一千多斤都搶購一空，因為價路很划算，有民眾預訂，一訂就50斤，直接開車來載。民眾表示，市面買小隻的1斤要550元，中型的1斤約要770元，大隻的更貴。

萬里里里長王傑倫里長說，辦理這個活動就是要告訴民眾「萬里蟹季到了」，中秋節前夕是萬里解最肥美的時節，因為最近抓捕的量很大，為了讓萬里蟹及時可以賣出去，避免有死傷影響品質，因此在「萬里新聯盟」臉書社團發布訊息，偏低價格給民眾福利，也順便幫忙漁船銷貨，未來還會想更多的想法，做善事的同時，也能讓大家都開心。

王傑倫表示，這次活動與地方結合，船家把獲利盈餘捐出，全都拿出來幫助弱勢、當地偏鄉學校。

萬里蟹大咬船家結合地方開賣搶購，薄利多銷助弱勢、學校。記者游明煌／攝影
萬里蟹大咬船家結合地方開賣搶購，薄利多銷助弱勢、學校。記者游明煌／攝影
萬里蟹大咬船家結合地方開賣搶購，薄利多銷助弱勢、學校。記者游明煌／攝影
萬里蟹大咬船家結合地方開賣搶購，薄利多銷助弱勢、學校。記者游明煌／攝影

捐款 萬里蟹 中秋節 偏鄉學校

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