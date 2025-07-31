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新北捷運轉虧為盈 墩柱出租、紀念品銷售被點名待加強

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北捷運公司利用淡海輕軌墩柱經營廣告副業。本報資料照片
新北捷運公司利用淡海輕軌墩柱經營廣告副業。本報資料照片

新北市捷運公司目前營運淡海輕軌、安坑輕軌、環狀線3條路線，前年首度轉虧為盈，去年歷經0403震災，仍維持3000萬元盈餘，不過審計處指出，相關業外收入成效待加強，3條路線墩柱廣告出比率僅33.68％、0％、1.76％，紀念品收入從2022年70餘萬、2023年67萬，去年僅36萬，不利公司營運績效。

新北捷運公司表示，將針對墩柱熱門區點位及冷門區點位將分別採公開招標及申請制等不同招商策略，提升整體廣告收入，並配合三鶯線通車及「OPEN淡海機廠」等行銷活動併同銷售，以帶動商品販售。

審計處點出，新北捷運開拓附屬事業收益財源，但淡海輕軌、安坑輕軌及新北環狀線可供出租墩柱分別計95處、58處及170處，但截至今年2月24日，實際出租比率分別為 33.68％、0％、1.76％，成效欠佳，且墩柱廣告收入預算執行率2022年92.25％，去年12.03％有大幅下降趨勢。

另2022年至2024年紀念商品收入分別為70萬餘元、67萬餘元及 36萬餘元，庫存周轉率偏低，去化滯銷商品效益有限。

新北捷運指出，目前墩柱廣告以房地產產業為主，搭配部份公共政策宣導，出租率主要是受房市景氣與車站周邊開發程度影響。

目前採熱門區域招標方式爭取最高利益，冷門區域則以較低定價申請方式增加出租效率，不過仍要求版面一致性標準，不會因追求高出租率而影響整體景觀，持續檢討定價策略及短期合作專案，也積極活化空間與推出其他方案提升附屬事業收入，避免墩柱廣告占比過高帶來影響。

至於紀念品，新北捷運今年度已與知名繪本藝術家「幾米」團隊合作推出公共藝術聯名紀念商品，後續會配合三鶯線通車，規畫推出全新設計商品組合，結合地區特色、車站文化與旅運紀念價值，提升市場吸引力與品牌辨識度。

新北捷運強調，相較以往軌道營運一條路線一組人力模式不同，「新北模式」整合維修資源與跨部門協作，包括推動整合採購，營運、維修也整合外包契約管理減少成本，除2023年首度轉虧為盈、淨利突破1.3億元，去年受環狀線震災停駛，全年仍維持約3000萬元盈餘。

新北捷運說，去年12月起捷運公司在環狀線十四張站導入「站店合一」全家概念店，站務、店務功能整合，提升非票收業務收益，也規畫在其他車站引入各種生活服務據點，讓乘客通勤同時完成購物與日常需求 。

並透過捷運聯盟共同採購、降低設備成本與維修開支，未來也致力智慧化轉型與導入AI任務小組，提高作業效率並降低營運費用，在軌道業普遍缺工情況下，利用人工智能降低同仁負擔。

審計處另點出新北捷未整體檢視有無適宜建置太陽光電發電設備地點，不利增加收益並響應再生能源發展政策，捷運公司回應，將洽廠商盤點各路線車站及機廠，增建太陽光電發電設備。

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