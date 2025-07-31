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台北要每棟新建築變「一棵大樹」 專家曝背後真正目的

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市今年修訂「新建建築物綠化實施規則」，首創將綠容率入法，新建案要在陽台、屋頂打造立體綠化設施。記者林佳彣／攝影
北市今年修訂「新建建築物綠化實施規則」，首創將綠容率入法，新建案要在陽台、屋頂打造立體綠化設施。記者林佳彣／攝影

北市府邁向降溫城市，力拚體感降溫2℃，今年修訂「新建建築物綠化實施規則」，首創將綠容率入法，要求新建案在陽台、屋頂打造立體綠化設施，全面普及化。專家指出，綠化對整座城市要有幫助，確實需要時間，得視都更、危老、公共建設如社宅的推動速度。

貳本規劃設計建築師徐佳鴻表示，北市將綠容率入法，最大突破是要將過往建築綠化的2D思維轉成3D，讓整棟建築物的可綠化空間依法有據，更具體、可計算、可被規範。

她說，當「綠化」從平面拉到三度空間後，立體綠化設施可讓每一棟建築物猶如一棵大樹，不僅妝點市容，更重要的是讓所有新建物都可為台北降溫、減碳，強化都市韌性，達到城市淨零碳排的目標，迎接氣候變遷的挑戰。

參與北市府此次修法的徐佳鴻指出，修法是從環境補償的角度為出發點，期待愈大的量體也可以長出更多的「綠」，來平衡開發帶來的環境衝擊。

她也提及，修法精神之一是要為台北未來城市發展量身打造，因此多次邀請建商、建築師等各界代表協商。討論過程中，各方明確地意識到小基地建案的推動會是北市目前最大的挑戰，因為小基地建案的建築空間相當侷促，設計、建造者要找到綠化空間，都需要多付出一點心力與想像力，所以在法規設計時，盡可能符合各基地的條件、能力。

建管處預估每年可增5萬平方公尺立體綠化設施及1.5萬棵喬木，徐佳鴻認為新法令上路後，建物的綠化量會大幅度增加，建築物白天蓄積的熱量會減少，進而降低冷氣的耗能，有助於降低建物吸熱。她也坦言，綠化對整座城市要有幫助，確實需要時間，因為新規定對象為「新建建築物」，仍視都更、危老、公共建設如社宅的推動速度。

徐佳鴻表示，北市現有不少都更建案，未來建物增加立體綠化後，大家有機會跟台北精緻美麗的地景有更多互動，民眾會去使用陽台並感到舒服，甚至擺拍，讓如此畫面一直出現在照片裡，台北城市的活力、特色會因此被更多人看見。

她說，相比台中先行的立體綠化政策採選擇性適用，北市規定申請建造就要適用，更加全面，當開發商看見立體綠化能成為城市品牌，也願意做出改變。

徐佳鴻直言，建築立體綠化的推動是台灣近年潮流，也是許多縣市正在努力的目標，台北不是第一個，也絕不會是最後一個。她對於北市推動立體綠化立法有很高的期待，這不僅是站在前人肩膀上，創立一個更完整的系統，同時為後續推動的城市樹立新的標竿。

建物 建築師 北市府

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