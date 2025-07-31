北市新建案立體綠化 明年上路

調適都市熱島高溫現象，台北市府也訂出「降溫城市」目標，要增加遮蔭，已修訂「新建建築物綠化實施規則」，將「綠容率」入法，要求新建案在陽台、屋頂打造立體綠化設施，盼達到體感降溫2℃目標，明年元旦上路。

建管處因應都發局去年發布「台北市開發基地體感降溫專案」，修正「台北市新建建築物綠化實施規則」，導入「綠容率」，透過立體綠化增加都市遮蔭效果，減緩都市熱島效應。綠容率源自新加坡提出的「綠化容積率」，衡量土地的有效綠化面積與基地面積的比值。

原本都市綠化以「綠覆率」計算，北市進階至「綠容率」，以植栽提供的遮蔭係數計算等效的綠覆面積。新建案除了地面綠化，也可在陽台或露台外緣設置立體綠化設施，深度小於2公尺，綠覆面積應達90%以上。估計每年可增5萬平方公尺立體綠化設施及1.5萬棵喬木。

這項規則8月上旬公布，緩衝期至今年底。市民張小姐認為維護植物費時又費力，擔心「種死了怎麼辦」？建管處長虞積學回應，土地、建物所有權人或實際管理人須負維管責任，否則可罰怠金。

成大建築系特聘教授林子平表示，北市率先以法令定義植物的遮蔭品質，同時讓綠容率入法，都是國內創舉，有助提升都市遮蔭及舒適度。

他說，目前中央綠建築的綠化量指標聚焦固碳量，北市新修法與之互補，不只固碳，也回應氣候變遷下的高溫調適策略，讓未來私人基地都是小公園，綠化的累積數量會相當可觀，也是向新加坡看齊。

貳本規劃設計建築師徐佳鴻也說，台中雖先推動立體綠化政策，但由建商選擇適用與否，北市規定申請建照就要適用，更加全面；且北市的作法是從環境補償的角度出發，期待愈大的建築量體可長出更多的綠化與綠蔭，平衡開發帶來的環境衝擊，也減少白天積蓄的熱量，進而降低冷氣耗能、排熱的惡性循環。