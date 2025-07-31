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汽機合流不習慣 八里端上關渡大橋 恢復分流

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
關渡大橋八里端汽機車道將恢復分流。圖／公路局提供
關渡大橋八里端汽機車道將恢復分流。圖／公路局提供

為減少關渡大橋八里往台北方向汽機車交織，公路局2周前將八里上匝道處改為混合車道，但遭用路人反映不習慣。立委洪孟楷昨在公路局陪同下會勘，考量關渡橋車流量大，臨時改動車道設計讓用路人不習慣。公路局指出，經討論待淡江大橋明年通車後，再通盤考量路線，目前先恢復原來車道配置。

洪孟楷指出，公路局改善工程分別將快車道與機車道改為混合車道，標線、標字重新配置並更新路牌與分隔島設計，但考量關渡橋現車流量大、通勤壓力高，臨時改動車道設計恐會造成用路人適應困難，徒增非必要風險。

會勘後與公路局達成共識，包括維持原有汽機車分流設計、要求公路局針對八里端上關渡橋直行、右轉車輛交織問題，儘早與新北交通局增設號誌指引評估，避免碰撞事故。

議員陳家琪說，關渡大橋匝道施工後車道變窄、標示不太清楚，民眾反映每天上班都覺得膽戰心驚，混合車道反而會讓大家更不適應、更危險。

公路局中和工務段長范又升說，關渡大橋八里往台北，上午壅塞狀況嚴重，有時甚至快到10時還在塞，下午則是淡水往八里這端塞車，方向性塞車明顯，與八里端分隔島施工無直接關係。

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