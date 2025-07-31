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綠議員擬提案北市普發現金 蔣萬安：中央剋扣補助又要地方發錢

聯合報／ 記者邱書昱林麗玉王燕華／連線報導
台北市長蔣萬安（左三）昨天面對媒體堵訪詢問怎麼看許淑華喊出北市應普發現金2萬等言論？蔣萬安簡短回應，苛扣地方補助款，又要地方發錢，人民在看民進黨這次有無真的檢討並面對民意。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安（左三）昨天面對媒體堵訪詢問怎麼看許淑華喊出北市應普發現金2萬等言論？蔣萬安簡短回應，苛扣地方補助款，又要地方發錢，人民在看民進黨這次有無真的檢討並面對民意。記者林俊良／攝影

大罷免後，綠營猛攻普發現金議題，民進黨議員要求北市每人至少普發1萬1千元，近日黨團會討論，並邀藍營「跨黨派提案」；市府反擊，議員若要北市普發，豈不更支持中央普發現金？「不知和賴清德總統、卓榮泰院長溝通過沒有？」

台北市長蔣萬安昨說，負責收所得稅的是中央，應該要撥地方補助款的也是中央，錢和責任都在中央身上。但是中央現在剋扣地方補助款，又要地方發錢，人民都在看民進黨這一次有沒有好好的檢討，面對民意。

「蔣萬安不應該甩鍋中央，勸蔣要順應民意。」民進黨議員許淑華說，扣除蔣萬安任內須償還債務，仍有200多億元，以北市249萬人來算，每人能普發1萬1千到1萬2千，加上中央普發1萬，市民就有2萬多。近日會討論如何跨越黨派提案。

市府副發言人葉向媛說，議員多了解中央法制及財稅原則後，再來評論，若認為北市應普發，豈不表示更支持中央普發？建議議員先向同黨籍的總統與行政院長請教並溝通。

另外，民進黨花蓮議員今年2月提案普發5萬元又引討論，縣長徐榛蔚昨說，選舉已告一段落，民眾期盼恢復正常生活，議員所提的161億元統籌分配稅款，是依據財劃法修正案估計數，目前行政院尚未與地方開會，財源未定，也希望中央能儘快開會討論，縣府也會將公務預算投入建設、社政、與衛政等民眾需求。

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