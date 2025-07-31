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1位里長服務3萬名里民 新北啟動分里調整

聯合報／ 記者張策／新北報導
淡水區為新北市人口成長最快速的地區，基層服務需求倍增，里長面臨龐大行政與民眾服務壓力。記者張策／攝影
淡水區為新北市人口成長最快速的地區，基層服務需求倍增，里長面臨龐大行政與民眾服務壓力。記者張策／攝影

新北近十年人口結構變動大，各行政區起落兩樣情。林口、淡水、五股等地因交通與住宅發展快速，人口穩定成長，部分新興社區出現「1名里長服務3萬人」情況，行政負荷重，人口破20.5萬的淡水近日新增一名副區長。民政局近期啟動分里調整案，已送議會審議，盼合理配置資源。

民政局昨表揚特優里長，市長侯友宜說，感謝里長默默付出，撐起新北這座人口最多的城市，「是你們讓新北穩穩前行」。

民政局統計，各行政區人口與2014年相較，林口增逾3萬8千人、淡水超過4萬人。五股、汐止、新莊淨增也達萬人以上。

其中林口南勢里、湖南里與淡水崁頂里人口破3萬，遠超過常態規模。

民政局擬在淡水新增2里、林口新增4里、五股新增1里。其中五股成泰里是洲子洋重劃區核心，10年來人口成長率飆破197%，列入首波分里名單。

雙溪、石門、貢寮等地則面臨人口流失窘境。雙溪區10年間人口減幅18.7%，石門與貢寮減逾18%。市府同步推動併里作業，瑞芳將減6里、三重將整併4里。民政局說，將滾動檢討各區人力、編制結構，服務不過載是原則。

議員陳偉杰說，淡水人口快速成長，崁頂里破3萬，超出里辦公室服務量能，里幹事工作量過重，分里勢在必行，應加快腳步。

他也提到，淡水活動中心、托幼設施與交通等公共建設不足，行政人力負荷大，若配套沒到位，影響居民生活品質。

議員李宇翔表示，林口近年人口成長快，基層行政與服務壓力大，許多里民反映無法獲得應有福利，台中、桃園升格後多次推動分里，新北啟動分里措施速度偏慢，呼籲中央訂定全國適用標準，讓各地能公平分里，避免如三重、瑞芳等地出現爭議。

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