駕駛不習慣！關渡大橋八里端上橋改汽機混合道 民代會勘決議改回來

為減少關渡大橋八里往台北方向汽機車交織，公路局2周前將八里上匝道處改為混合車道，但遭用路人反映不習慣。立委洪孟楷今在公路局陪同下會勘，考量關渡橋車流量大，臨時改動車道設計讓用路人不習慣。公路局指出，經討論待淡江大橋明年通車後，再通盤考量路線，目前先恢復原來車道配置。

洪孟楷指出，公路局改善工程分別將快車道與機車道改為混和車道，標線、標字重新配置並更新路牌與分隔島設計，但考量關渡橋現車流量大、通勤壓力高，臨時改動車道設計恐會造成用路人適應困難，甚至徒增非必要風險。

洪孟楷說，今日會勘後與公路局達成共識，包括維持原有汽機車分流設計、要求公路局在淡江大橋完工後，回頭全面檢討關渡大橋整體路口設計與車流調配；此外，要求公路局針對八里端上關渡橋直行、右轉車輛交織問題，儘早與新北交通局增設號誌指引評估，讓用路人有指引，避免碰撞事故發生。

議員陳家琪說，關渡大橋匝道施工後車道變窄、標示不太清楚，民眾反映每天上班都覺得膽戰心驚，雖然優化工程是為讓道路更順暢，但目前車流量這麼大，變成混合車道反而會讓大家更不適應、更危險。

公路局北區養工分局中和工務段長范又升說，關渡大橋八里往台北方向，上午壅塞狀況嚴重，有時甚至快到10時都在塞，但下午則是淡水往八里這端塞車，方向性塞車明顯，認為與八里端分隔島施工並無直接關係。

公路局2周前將關渡大橋八里往台北方向，從汽機車上橋分流改為混合車道，試圖改善八里端上橋需歷經混合車道、分流又混合的交織問題，不過民眾反映不習慣，畢竟分流也已經實施2年，最後決議等淡江大橋完工通車時，再依照車輛組成、車流情況做通盤考量。