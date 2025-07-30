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豪雨衝擊中南部農損價揚 北農推16款平穩蔬菜史上最多

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北農推出限時優惠「有機-平價蔬菜箱-免運專案」，每日限量300箱，共計2400箱。圖／台北農產運銷公司提供
北農推出限時優惠「有機-平價蔬菜箱-免運專案」，每日限量300箱，共計2400箱。圖／台北農產運銷公司提供

受到7月初受丹納絲颱風、竹節草颱風外圍環流，以及西南氣流影響，帶來劇烈連日豪雨，導致農作物及蔬菜供應減少，短期內價格恐上揚，為此，台北農產運銷公司配合北市府，從7月31日至8月7日推出「平穩蔬菜措施」，共16樣蔬菜，以供應民生所需。

北農舉例，像是牛心番茄每盒52元、日本山藥每支178元、國產馬鈴薯每盒39元、進口洋蔥每袋38元、有機黑木耳每盒38元、蘿蔔每條35元、履歷紅蘿蔔每包35元、進口青花菜每粒49元、美國西洋芹菜每袋85元，商品均於雙北地區連鎖超市通路，預估供應量可達70公噸。

北農說，除了品項為「平穩蔬菜措施」史上最多外，其中有機黑木耳、履歷鮮香菇、美國西洋芹菜、嚴選黃肉地瓜、鮮採香菇、秀珍菇、黑木耳、杏鮑菇則是第一次出現在平穩蔬菜項目中。

北農也推出嚴選電商平台，同時推出限時優惠「有機-平價蔬菜箱-免運專案」，嚴選多樣在地生產的有機葉菜、根莖及菇類蔬菜，每日限量300箱，共計2400箱，售完為止，提供民眾更多選擇。

北農說，這次「平穩蔬菜措施」史上最多。圖／台北農產運銷公司提供
北農說，這次「平穩蔬菜措施」史上最多。圖／台北農產運銷公司提供

北農 美國 黑木耳

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