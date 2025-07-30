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新北淡水鄧公里傳統技藝學習 邀李天祿基金會開課

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
傳統布袋戲課程深入社區，帶給社區不一樣的學習與傳承。 圖／紅樹林有線電視提供
傳統布袋戲課程深入社區，帶給社區不一樣的學習與傳承。 圖／紅樹林有線電視提供

為了讓里民能夠過一個不一樣的暑假，在新北市淡水區鄧公里，里長與李天祿布袋戲文教基金會合作開辦一系列布袋戲課程，邀請李天祿的孫子帶著許多傳統樂器與大家上課。除了教導布袋戲的歷史故事外，也讓民眾，不論是大小朋友，都能親自體驗敲打傳統樂器，感受傳統藝術的魅力，也讓傳統文化在社區中繼續生根發芽。

鄧公里長邱美津表示，這次課程相當豐富，從第一堂課帶著大家認識布袋戲之外，第二堂課就介紹布袋戲所使用的音樂與樂器，再來就要教大家來製作屬個人的布袋戲偶，接著還有個成果展示，另外里長也說許多孩子不會說台語，藉由這樣的台灣傳統布袋戲的接觸，也可以學習怎麼說台語。

這次課程總共有五天的體驗，不僅是帶著鄰里長者或是小孩來看布袋戲的製作過程，更可以自己來上陣，從劇本指導，或是戲偶的製作演出，還有音樂及口說的表現，過去只是在台下欣賞，而這次可以親自演出，也是帶給社區不一樣的傳統布袋戲的學習與傳承。

淡水 布袋戲

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