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新北汐止樟樹原住民文健站 長輩開心學手編竹扇

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
樟樹原住民文化健康站安排多元課程，帶著長輩活到老學到老。 圖／觀天下有線電視提供
樟樹原住民文化健康站安排多元課程，帶著長輩活到老學到老。 圖／觀天下有線電視提供

汐止的樟樹灣地區原住民人口不少，其中厚德里的原住民就有將近一千人，為了鼓勵原住民長輩多走出來動一動，在市民活動中心，同時有兩個原住民健康站進駐，帶著長輩做運動或是跳舞，今(30)日安排竹編扇子，教大家手作DIY，讓手更靈活。

厚德里的原住民人口大約是一千人，可以說是汐止50個里最多，所以大家相處久了，里長陳有諒也學了幾句原住民語，今天一到上課地點，就用原住民語和大家打招呼，厚德市民活動中心，除了有原民會的部落文化健康站，長期在活動中心帶長輩運動手作之外，進到一旁的卡拉ok室，則是樟樹原住民文化健康站的課程，有2、30位的長輩，正在將一根又一根的竹子編成小扇子，陳里長來和大家同樂的同時，也發現這群原住民長輩年紀不小，隨便問，都超過80歲。

厚德里長陳有諒表示，活動中心可以說是地盡其利，使用率非常高，光是原住民在這邊，就有兩個站，一個是109年成立的汐止區樟樹原住民文化健康站，是今年才搬進活動中心，至於外面是民國100年就成立的汐止區部落文化健康站，兩個不同單位都在活動中心上課。

陳有諒指出，星期三兩個站同時都有課，樟樹原住民文化健康站上課的，很多都是80多歲的老人家，活到老學到老，今天在做編織，由老師教大家編織扇子，至於外面部落文化健康站今天則是做運動，同樣都是原住民，長輩都學的非常高興非常快樂。

樟樹原住民文化健康站照護員曾香蘭說，已經做10年了，這個文健站是在今年向汐止區公所申請後搬到厚德市民活動中心，這裡的環境很好很舒適，每個星期三、四、五會安排課程，帶著長輩玩麻將、跳棋、畫畫、編織、唱歌跳舞、學母語等等，大家共同在這邊學習、增加互動，這樣才不會老人痴呆症，覺得很棒，自己也80歲了，真的很喜歡這個工作，把長輩都當成自己的兄弟姊妹看待，大家相處都很融洽。

樟樹原住民文健站今年才搬進厚德市民活動中心，有更舒適的空間，帶著長輩學習新事物，雖然年紀大了，手腳比較不靈活，做竹編動作比較慢，但是長輩都覺得很開心，不但彼此聊天都用族語，甚至邊做還邊唱著原住民歌曲，樂在其中。

汐止 長輩 原住民語

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