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大巨蛋擾鄰爭議未解 蔣萬安親自出馬讓里長大喊佩服

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
大巨蛋演唱會的震動擾鄰至今待解。市長蔣萬安今私下到大巨蛋旁拜訪里長吳建德。吳直言佩服，表示「雖立場有些對立，不過挺佩服蔣市長身段柔軟、及對市政的兢兢業業。」圖／吳建德提供
大巨蛋演唱會的震動擾鄰至今待解。市長蔣萬安今私下到大巨蛋旁拜訪里長吳建德。吳直言佩服，表示「雖立場有些對立，不過挺佩服蔣市長身段柔軟、及對市政的兢兢業業。」圖／吳建德提供

台北市上半年演唱會經濟創造逾41億元產值。不過大巨蛋演唱會的震動擾鄰至今待解。市長蔣萬安今私下到大巨蛋旁拜訪里長吳建德。吳事後直言佩服表示「雖立場有些對立，不過挺佩服蔣市長身段柔軟、及對市政兢兢業業。」

「柯文哲沒做的事，蔣萬安做到了！」吳建德說，蔣萬安願意親自來溝通，讓他很感動，至少過去大巨蛋紛紛擾擾這麼多，前市長柯文哲沒做的事，他佩服蔣萬安做到了。

據了解，蔣萬安是在今天中午前，帶著貼身幕僚前往大巨蛋旁，拜訪先前多次陳情大巨蛋震動擾鄰的新仁里長吳建德，蔣針對大巨蛋演唱會造成的周邊住家搖晃及周邊環境干擾一事了解狀況，談了約一個多小時，對於里長的意見與擾鄰陳情，蔣萬安很仔細聆聽，並針對里民的困擾及訴求，表示會帶回去研議解決方法。

一向作風直來直往的吳建德也對蔣市長親自來溝通，表達自己的佩服，他直言，雖然立場有一些對立，不過挺佩服市長的身段柔軟及對市政的兢兢業業。

台北大巨蛋去年底因天后張惠妹開演唱會，嗨唱「三天三夜」讓周邊居民抱怨，震動就像地震。甚至今年5月，大巨蛋周邊5個里里長也聯合當面向市長蔣萬安陳情，要求市府正視居民生活安寧，及影響老屋結構，要求市府訂定新規範，新規範出來前，先比照小巨蛋的阿妹條款。

當時里長吳建德就向蔣萬安表達，希望市長給他當面說明居民困擾的時間，想不到蔣萬安今天親自拜訪，讓吳建德直言，前市長柯文哲沒做的事，他佩服蔣萬安做到了。

蔣萬安 大巨蛋 演唱會

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