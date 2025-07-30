大雨泥水進民宅 新北汐止汐萬路一段矮牆完工擋水

去年九月的一場暴雨，造成汐止區汐萬路一段出現積淹水，甚至黃色泥水都淹進了民宅、工廠，在經過會勘後，新北市政府養工處，在今年施作矮牆擋水，還有排水溝改善，現在施作完成，今(30)日新北市議員張錦豪特地到現場關心。

江北里長謝祚敏說，汐萬路一段403巷一帶，每當豪大雨就會積水，而且水還會灌進民宅，感謝新北市政府及議員張錦豪爭取經費，排水系統重新施作，並且做了排水孔，讓排水順利，完工後經過幾次的大雨，都順利排水，附近居民都很肯定。

新北市議員張錦豪表示，從418巷一直到接近八連路口這一段，因為排水不良，在去年豪大雨邊坡的水沖刷下來，造成路面整個積水，還水淹進民宅，在去年10月就有請市府、公所等相關單位現場會勘，討論改善方案，今年4月養工處就將邊坡擋土牆跟排水系統建立起來，以免再有豪大雨，附近居民都很擔心，現在完工了，紓解這一帶大雨積淹水問題。