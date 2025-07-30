立委會勘關渡大橋匝道 安全考量維持車種分流

新北市八里區在關渡大橋往淡水與台北方向的入口匝道，原本是設計快車道與機車專用道做車種分流，但近期交通部公路局要改善汽機車交織點過多的問題，因而進行了工程，將原本1個快車道與1個機車道的設計，改為1個混和車道，標線重新配置並更新路牌與分隔島設計，但這也讓用路人反應不及，在網路上炸鍋，因此立委洪孟楷今天上午邀請市議員陳家琪與公路局等相關單位來到現場會勘，並且討論如何改善。

現場工程進行到一半，地上原本的機車專用道標線也被塗黑，但還是有不少機車騎士騎過頂寮一街才發現已經變為混合車道，趕緊轉進上橋匝道，可說是相當危險。

立委洪孟楷表示，公路局為了要讓汽機車有平均路權的概念，因此改成汽機車混和車道，但因為目前關渡橋的容量不足，車流量非常之大，臨時改動車道設計，恐會造成用路人適應困難，甚至徒增非必要風險。

市議員陳家琪也表示，目前確實不適合再做匝道工程的變動，建議維持原本的設計，在明年淡江大橋完工車流分散之後，再來針對關渡橋做滾動式的調整會比較冾當。對此公路局中和工務段長范又升也表示，當初因為原設計點有3處汽機車交織點，因此進行了混合車道及分隔島的調整，不過在這次會勘後，也達成共識。立委孟楷表示，未來這一處將會維持原有機汽車分流設計，要求公路局在淡江大橋完工後，回頭全面檢討關渡大橋整體路口設計與車流調配，進行長期優化。