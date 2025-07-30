新北瑞芳金瓜石派出所所長布達 新所長展望打造安居社區
新北市警察局瑞芳分局金瓜石派出所於今(30)日舉行所長布達典禮，由新任所長胡承佑接任。布達現場由瑞芳分局長李智源主持布達儀式，分局長勉勵新任所長發揮專業、落實勤業，持續推動社區警政與觀光安全工作。
新任所長胡承佑表示，金瓜石為具歷史文化意義之觀光熱點，遊客眾多、地形特殊，治安與交通維護均為重點工作項目。未來將秉持「貼近社區、服務為本」之精神，落實巡邏勤務與犯罪預防，同時加強與地方民意機構、志工團體及居民的互動合作，建立更緊密的警民關係。
胡承佑進一步指出，將帶領所內同仁共同營造友善、安全的生活與工作環境，提升民眾對警察工作的認同與信賴，並守護金瓜石在地居民及遊客的平安，共同打造一個宜居宜遊的轄區樣貌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言