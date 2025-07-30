北市新建案全面綠化 學者點出2大創舉「基地愈大、責任愈大」

北市府喊出降溫城市，力拚體感降溫2℃，今年修訂「新建建築物綠化實施規則」，首創將綠容率入法，要求新建案在陽台、屋頂打造立體綠化設施，全面普及化。學者點出兩大創舉，而且基地愈大、責任愈大，就要愈綠化。

成功大學建築系特聘教授林子平表示，北市此次修法有兩大創舉，一是國內第一個以法令來定義植物的遮蔭品質，有別於以往計算綠覆率僅針對綠化面積進行規範，該法令以高及低遮蔭喬木、灌木、草地等不同遮蔭等級的差異，給予不同的權權計分，以凸顯好的植栽可創造好的陰影空間。

他指出，二是首創「綠容率」入法。過往綠化要求是以法定空地為標準，能做多少就要求多少，例如商業區面積大且建蔽率高、空地反而少，可種樹量就不多；修法後，「權力愈大、責任愈大」，不管建蔽率及容積率，只要基地有多大、綠化程度就要成正比，且依不同規模及類別分為5類管制，達成綠容率1.6至2.0的等級。

林子平說，綠覆是指地面的綠化狀況，綠容是結合立體綠化及遮蔭舒適等概念。中央綠建築的綠化量指標是聚焦二氧化碳固定量，北市新修法則與之互補，不只固碳，也回應氣候變遷下高溫調適策略，提高綠化對人類福祉的期待。

他提到，該法令後續宜提供植栽分類表，或與既有的綠建築手冊的植栽類別對接，提供設計單位因地制宜選擇具有效遮蔽的樹種。外界也應正面看待樹木在都市扮演的角色，給予充分發揮舒適的價值。