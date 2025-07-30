打造會呼吸的道路！83歲里長推綠色環境建設 獲侯友宜表揚

里長與民政同仁，是市政第一線的穩定力量。新北市政府今在市府三樓多功能集會堂舉辦「114年特優里長及績優民政人員表揚大會」，表揚115位特優里長與54位績優民政人員。新北市長侯友宜頒獎，感謝基層長年默默付出，撐起新北這座人口最多城市的大小民政事務，「是你們讓新北穩穩前行。」

侯友宜表示，民政工作與民眾生活息息相關，從選務、防災、環保到宗教事務，處處都有民政夥伴的影子，「基層撐得穩，市政才做得穩。」他感性說道，這份表揚，是市府向基層致上最高敬意，也是鼓勵更多默默耕耘的民政工作者，「因為你們的堅持，新北才能持續進步、讓人驕傲。」

其中高齡83歲、來自汐止區禮門里的李朝發里長，是今年表揚名單中年紀最長者。他任內積極推動綠色環境建設，與環保局合作鋪設透水鋪面、打造「會呼吸的道路」，顛覆水泥鋪面印象，亦推動環保義工認養制度、雇工清掃等多元維護機制，讓都市環境清潔與美感並進。

而服務最久的則是中和區正南里的游滿堂里長，服務年資達31年。他不僅是興南國小28年資深志工，更獲選為學校愛心服務站代表、導護志工與環保志工金心獎，堪稱里長與志工雙棲的全方位典範。

本屆也有年輕世代加入基層行列。來自三峽區添福里的34歲陳秉源，是本屆最年輕的特優里長。颱風天裡主動巡查災情、平日協調清明接駁交通，他以熱忱行動贏得居民信任，也為里政注入新風貌。

民政局長林耀長指出，民政工作繁雜卻關鍵，每一次選務、每一場活動，背後都有民政人員無聲的辛勞。新北自108年起辦理表揚，至今已肯定843名特優里長與358名績優民政人員，未來也將持續鼓勵、讓基層發光。